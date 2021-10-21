На Сахалине завели дело после столкновения бензовоза с машиной ДПС

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело после серьезной аварии с участием бензовоза и автомобиля ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Напомним, происшествие случилось 19 октября неподалеку от села Заозерное в Макаровском районе. Водитель бензовоза, не убедившись в безопасности маневра, задним ходом выехал со второстепенной дороги и столкнулся с машиной дорожно-патрульной службы, которая в этот момент спешила на место другого ДТП.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один из сотрудников полиции получил травмы, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего.