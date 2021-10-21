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21.10.2021 09:31

Почему в Хабаровском крае не хватает водителей автобусов

Текст: Васильев Юрий (руководитель автотранспортного предприятия, Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 241(8592)
Сегодня одна из основных проблем в системе пассажирских перевозок - острая нехватка квалифицированных кадров. С каждым годом этот дефицит продолжает расти. По крайней мере, в Хабаровском крае, насколько я знаю, все автобусные предприятия испытывают кадровый голод. Водителей категории D, способных профессионально управлять автобусами, очень мало.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В какой-то степени "виноват" срок обучения на эту категорию. Представьте: приходит молодой человек, ему нужно отучиться на категорию D не менее полугода. Это недешево и долго. Если он семейный - сложностей добавляется: он же добытчик. Иногда предприятие готово помочь потенциальному работнику в этот период - например, платить стипендию. Тем не менее желающих все равно очень мало. Несмотря на перспективы работы, несмотря на то что зарплата вполне достойная - не могу отвечать, конечно, за все компании, но в наиболее крупных ее пытаются поднять до ста тысяч рублей, и большинство водителей-профессионалов уже получают эти деньги. Руководители идут на такую оплату труда, хотя это дает серьезную нагрузку на предприятие, ведь доходность перевозок сегодня невелика. Она снижается из года в год: люди пересаживаются на личные автомобили, пассажиропоток уменьшается.

Если говорить, например, о нашем предприятии, то мы около 30 лет занимаемся только перевозками. То есть, утрированно говоря, как и многие коллеги, ничего другого делать не умеем - только возить людей. А водителей - все меньше и меньше. Те, кто отработал со мной уже по 20 лет, сейчас в силу возраста уходят из профессии. Кто-то вышел на пенсию, кого-то мы устраиваем кладовщиком или механиком. А молодежи мало. Скажу точнее - ее вообще нет.

Но ведь социальная задача по перевозке пассажиров никуда не исчезает! Власти обязаны обеспечить население этой услугой с помощью предпринимателей. Нам в свою очередь предстоит организовать работу - закупить автобусы, нанять профессионалов. И раз на последнем моменте замыкается проблема, нам нужно ее решать.

Поэтому компании активно пользуются услугами, скажем так, наших новых граждан. Это приезжие из ближнего зарубежья. Они прошли миграционные препятствия, получили гражданство России и имеют полное право работать. Некоторые из них трудятся в нашей компании свыше десяти лет. Это хорошие люди, профессионалы. Но они выходцы из Средней Азии, и отношение наших соотечественников к таким водителям часто оставляет желать лучшего. Поймите, у них такой же паспорт, как и у всех нас.

Если бы сейчас к нам на предприятие вдруг пришли устраиваться сто водителей - я мгновенно и с радостью принял бы всех. Если бы они пришли

Да, есть на предприятиях и трудовые мигранты, они не имеют гражданства РФ, но у них - все соответствующие разрешения. Они с радостью идут на предлагаемые условия работы: конкурентоспособная зарплата, общежитие. Но все эти условия, оказывается, нужны только приезжим? Значит, за их счет компании и будут решать проблему нехватки специалистов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Другой вариант решения - изменение системы подготовки кадров. Это нужно делать на государственном уровне. Готовить водителей категории D надо не только в автошколах, но также в училищах или колледжах и в армии. Куда потом человек пойдет работать - его дело, но права у него уже должны быть. Задача автотранспортных предприятий - помочь тому же училищу организовать обучение. Например, бесплатно предоставить помещение и учебные залы хабаровскому автодорожному техникуму, чтобы там учили на категорию D. Неплохой выход - находить потенциальных работников в воинских частях, предлагать обучение тем, кто заканчивает служить.

Еще один способ: самим учить водителей. Профессионалы в крупных компаниях вполне могут провести полный курс обучения - от теоретических занятий до практических. Уверен, было бы только на пользу всем, если б автотранспортникам дали такое право. Разумеется, экзамены должны принимать в ГИБДД, - но подготовку водителей предприятия могут взять на себя. При этом самым эффективным было бы принятие решения о государственной субсидии на обучение персонала - скажем, половину платит компания, половину - бюджет. Ведь государство заинтересовано в появлении квалифицированных кадров.

А теперь о главном. Профессии водителя следует вернуть престиж. Сейчас мало кто рвется выполнять "черную" работу - а труд за баранкой автобуса многие именно таковым и считают. Все хотят в менеджеры. Да что говорить, молодые люди с большей охотой идут даже в официанты или бармены - это, по их мнению, более престижно. Я уверен: надо воспитывать не барменов, а сталеваров. Как? Конечно, формируя идеологию на всех уровнях - от детского сада до института. Положительный герой фильма, передачи должен быть, образно говоря, скорее сталевар, нежели менеджер или повар. Я отдаю себе отчет в важности работы повара, но есть маленький нюанс: поесть мы всегда и сами можем - яичницу поджарить, например. А вот сталь надо кому-то уметь варить. И автобусом управлять! Вот такое понимание мы должны культивировать среди молодежи. По психофизическим нагрузкам труд водителя автобуса приравнивается к труду летчика реактивной авиации. Это тяжелая работа, требующая постоянного напряжения. Нужно создать систему стимулов и на государственном уровне тоже, чтобы молодые люди охотно шли в эту отрасль.

В Хабаровском крае два года назад подсчитали, что региону не хватает 600 водителей автобусов. Цифры эти только увеличиваются. И если бы сейчас, например, к нам на предприятие вдруг пришли устраиваться сто водителей - я мгновенно и с радостью принял бы всех. Если бы они пришли.

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