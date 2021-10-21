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21.10.2021 06:37
Рубрика: Происшествия

У жителя Хабаровского края изъяли 55 кг черной икры

Текст: Александр Филимоненко

Транспортные полицейские совместно с бойцами СОБР управления Росгвардии и сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю задержали 28-летнего жителя региона, который занимался незаконным оборотом икры осетровых видов рыб, сообщили в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО.

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2021" сотрудники полиции получили оперативную информацию о незаконной добыче осетровой икры и отправке ее самолетами в западные регионы страны. Этим занимался житель одного из сел Ульчского района.

"Подозреваемый по предварительному сговору с неустановленными лицами приобрел икру осетровых видов рыб, относящихся к особо ценным водным биоресурсам и принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ, на берегу реки Амур и хранил в своем доме с целью последующей реализации", - говорится в сообщении УТ МВД России по ДФО.

В доме и во дворе сотрудники полиции обнаружили и изъяли 107 пол-литровых пластиковых контейнеров с черной икрой. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Злоумышленнику грозит срок от пяти до восьми лет и штраф до двух миллионов рублей.

Подозреваемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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