В Чите девочке лечили перелом ключицы мазью от ушибов

Сотрудники следственного комитета Забайкальского края начали доследственную проверку после публикации в местных СМИ сообщений о том, что читинские врачи больше недели лечили перелом ключицы у двухлетней девочки мазью от ушибов.

Об этой ситуации журналистам рассказала мать маленькой пациентки. По ее словам, малышка упала со стула для кормления, ее отвезли в больницу, где сделали рентген и назначили лечение. Только через девять дней при повторном осмотре выяснилось, что у ребенка перелом.

"Следователи проведут комплекс процессуальных действий и выяснят, насколько информация, распространенная в СМИ, соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Будут опрошены родители девочки, врачи и руководство лечебного учреждения. Изучат медицинские документы, относящиеся к делу.