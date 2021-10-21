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Рубрика: Происшествия

В Чите девочке лечили перелом ключицы мазью от ушибов

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники следственного комитета Забайкальского края начали доследственную проверку после публикации в местных СМИ сообщений о том, что читинские врачи больше недели лечили перелом ключицы у двухлетней девочки мазью от ушибов.

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Об этой ситуации журналистам рассказала мать маленькой пациентки. По ее словам, малышка упала со стула для кормления, ее отвезли в больницу, где сделали рентген и назначили лечение. Только через девять дней при повторном осмотре выяснилось, что у ребенка перелом.

"Следователи проведут комплекс процессуальных действий и выяснят, насколько информация, распространенная в СМИ, соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Будут опрошены родители девочки, врачи и руководство лечебного учреждения. Изучат медицинские документы, относящиеся к делу.

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