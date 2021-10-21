Новости

Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
В атмосфере Арктики повысилась концентрация углекислого газа и метана 05:26
В Приморье завели дело после доставки в край опасных отходов 05:24
Кабмин поддержал проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев 05:20
В Чите девочке лечили перелом ключицы мазью от ушибов 05:04
Билл Клинтон сообщил об отличном самочувствии после выписки из больницы 04:39
Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social 04:22
Военные очистили от мусора арктический остров Врангеля 04:16
Инфекционист рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах 04:07
"Прогресс МС-17" отделился от МКС в рамках операции по перестыковке 03:32
МИД КНДР: Запуск новой ракеты не угрожает США и другим странам 03:11
У космонавтов не будет дополнительных выходных из-за Дня народного единства 02:51
Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу 02:05
Ученые: Викинги поселились в Северной Америке тысячу лет назад 01:45
В США начался суд над виновником массового убийства во Флориде в 2018 году 01:33
В Великобритании призвали ввести санкции против мессенджера Telegram 00:47
"Спартак" прокомментировал избиение журналиста после игры с "Лестером" 20.10.2021
Савченко раскритиковала стремление Киева вступить в НАТО 20.10.2021
Врачи рассказали, как определить ковидный кашель 20.10.2021
Телеведущий Дмитрий Казнин умер в 47 лет 20.10.2021
ВОЗ возобновила процедуру регистрации "Спутника V" 20.10.2021
"Барселона" одержала первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 20.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 05:41
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников

Текст: Александр Филимоненко

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в Хабаровском крае ввели дополнительные ограничительные меры и требования к обязательной вакцинации.

На Колыме закроют предприятия, где привиты меньше 60% сотрудников

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, до 20 ноября 80 процентов работников предприятий и сотрудников учреждений должны получить первый компонент вакцины, а до 20 декабря - второй.

Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, не должно превышать 50 процентов пропускной способности. Максимальная заполняемость трибун при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею - 1000 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

По данным управления Роспотребнадзора, в Хабаровском крае на протяжении последних трех недель отмечается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Еженедельный темп прироста новых случаев составлял до 5,8 процента. 74 процента приходится на взрослое трудоспособное население от 18 до 60 лет. За последнюю неделю госпитализировано 743 человека, что на 13,8 процента больше, чем за предыдущую.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией по COVID-19
Мантуров назвал единственный способ избежать продления ковидных ограничений
ВОЗ возобновила процедуру регистрации "Спутника V"
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям