В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в Хабаровском крае ввели дополнительные ограничительные меры и требования к обязательной вакцинации.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, до 20 ноября 80 процентов работников предприятий и сотрудников учреждений должны получить первый компонент вакцины, а до 20 декабря - второй.

Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, не должно превышать 50 процентов пропускной способности. Максимальная заполняемость трибун при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею - 1000 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

По данным управления Роспотребнадзора, в Хабаровском крае на протяжении последних трех недель отмечается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Еженедельный темп прироста новых случаев составлял до 5,8 процента. 74 процента приходится на взрослое трудоспособное население от 18 до 60 лет. За последнюю неделю госпитализировано 743 человека, что на 13,8 процента больше, чем за предыдущую.