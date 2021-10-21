Новости

Большинство граждан проходят перепись населения онлайн 15:05
В Африке выявили новую смертельно опасную для детей болезнь 14:59
Мишустин: Еще 150 университетов присоединятся к программе студенческого туризма 14:55
Врач предложила повышать грамотность населения о вакцинации в соцсетях 14:47
Более 350 детей-пешеходов пострадали в Москве в результате ДТП с начала года 14:44
Мосгорсуд оставил под стражей основателя Group-IB Илью Сачкова 14:44
В России появится еще одна особая экономическая зона 14:43
СМИ: Отца и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с COVID 14:39
В Приморье осудили женщину, пародировавшую официального представителя МВД 14:30
В Москве рестораны смогут работать без QR-кодов с 8 ноября 14:27
ОНФ посчитает изношенность теплотрасс в котах 14:07
На Урале совершил аварийную посадку Ан-2 14:05
Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни в качестве отпуска 14:03
Эксперт объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела к COVID 14:02
В школах Москвы "длинные" каникулы начнутся 28 октября 13:58
Автомобилистам в Москве посоветовали перейти на зимнюю резину 13:56
В Подмосковье школьные каникулы перенесли на нерабочие дни 13:55
Актер из "Шрека" Джек Энджел умер перед своим днем рождения 13:50
В Крыму начнут производство экспресс-тестов для выявления COVID-19 13:30
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова 13:26
Роскомнадзор: Google, Facebook и Twitter оштрафованы на 140 млн рублей 13:11
Скончался оператор Свердловской киностудии Борис Шапиро 13:09
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи 12:59
В Австрии без прививки не пустят на рабочее место 12:58
Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

В Приморье осудили женщину, пародировавшую официального представителя МВД

Текст: Дина Непомнящая

Уссурийский районный суд на три месяца отправил в исправительную колонию общего режима 43-летнюю местную жительницу Ларису Кривоносову. Женщина известна землякам тем, что изображала в сатирическом интернет-проекте про Виталия Наливкина официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф.

На амурчанку завели дело после угроз в адрес мэра

Как писала KP.RU, 24 сентября фигурантку задержали после выхода очередного ролика, где она сыграла сотрудницу правоохранительных органов. Ей назначили десять суток ареста и штраф в одну тысячу рублей за ношение формы сотрудника полиции. "Коллеги" по проекту выступили в защиту женщины в социальных сетях.

В пресс-службе ОМВД Уссурийска сообщили, что осужденная ранее уже отбывала срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и в 2017 году условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края. Однако в августе 2020 года она стала нарушать общественный порядок и безопасность, из-за чего за ней установили административный надзор. В том числе запрет покидать свой дом ночью и выезжать за пределы Уссурийского городского округа, а также требование периодически являться в органы внутренних дел для регистрации. Предписания она игнорировала, из-за чего неоднократно привлекалась к административной ответственности, а срок надзора продлевался в судебном порядке. Именно благодаря систематическому несоблюдению административных ограничений, согласно официальному сообщению, она и лишилась свободы.

Ситуацию также комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил TАСС, что в России политическая сатира не преследуется по закону, но гражданин может нести ответственность за оскорбление и унижение представителей власти. В каждом случае, когда актеры надевают форму полицейских, по его словам, нужно разбираться отдельно.

Стоит отметить, что участников проекта о Виталии Наливкине не в первый раз призывают к ответственности. Так сам главный герой, роль которого исполняет Андрей Неретин, летом был арестован на пять суток за мелкое хулиганство.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест