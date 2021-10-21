В Приморье осудили женщину, пародировавшую официального представителя МВД

Уссурийский районный суд на три месяца отправил в исправительную колонию общего режима 43-летнюю местную жительницу Ларису Кривоносову. Женщина известна землякам тем, что изображала в сатирическом интернет-проекте про Виталия Наливкина официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф.

Как писала KP.RU, 24 сентября фигурантку задержали после выхода очередного ролика, где она сыграла сотрудницу правоохранительных органов. Ей назначили десять суток ареста и штраф в одну тысячу рублей за ношение формы сотрудника полиции. "Коллеги" по проекту выступили в защиту женщины в социальных сетях.

В пресс-службе ОМВД Уссурийска сообщили, что осужденная ранее уже отбывала срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и в 2017 году условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края. Однако в августе 2020 года она стала нарушать общественный порядок и безопасность, из-за чего за ней установили административный надзор. В том числе запрет покидать свой дом ночью и выезжать за пределы Уссурийского городского округа, а также требование периодически являться в органы внутренних дел для регистрации. Предписания она игнорировала, из-за чего неоднократно привлекалась к административной ответственности, а срок надзора продлевался в судебном порядке. Именно благодаря систематическому несоблюдению административных ограничений, согласно официальному сообщению, она и лишилась свободы.

Ситуацию также комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил TАСС, что в России политическая сатира не преследуется по закону, но гражданин может нести ответственность за оскорбление и унижение представителей власти. В каждом случае, когда актеры надевают форму полицейских, по его словам, нужно разбираться отдельно.

Стоит отметить, что участников проекта о Виталии Наливкине не в первый раз призывают к ответственности. Так сам главный герой, роль которого исполняет Андрей Неретин, летом был арестован на пять суток за мелкое хулиганство.