В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178

Во Владивостоке моряки Тихоокеанского флота, ветераны и общественники почтили память экипажа подводной лодки С-178, погибшего 40 лет назад. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе флота.

21 октября 1981 года подлодка, возвращавшаяся из похода, у берегов Владивостока столкнулась с судном "Рефрижератор-13". Теплоход ударил С-178 в левый борт в районе шестого отсека. Лодка получила сильный крен и, как считается, секунд через 40 затонула на глубине 31 метр. В результате ЧП погибли 32 человека.

Братская могила членов экипажа погибшей субмарины находится в мемориальной части Морского кладбища. Там и состоялся сегодня траурный митинг. К могиле возложили венки и цветы. В мероприятии участвовали рота почетного караула и оркестр Тихоокеанского флота.

Справка "РГ"

Всего из 59 находящихся на подводной лодке моряков в живых остались 27 человек. Многие спасены благодаря мужеству и умелым действиям старшего помощника командира, капитан-лейтенанта Сергея Кубынина и командира электромеханической боевой части, капитан-лейтенанта Валерия Зыбина.