В Приморье завели дело после доставки в край опасных отходов

Региональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело после доставки в Приморье ста тонн опасных отходов, подлежащих переработке, сообщает ТАСС. Параллельно ведется работа по отмене решения об их поставке в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию.

Информация о том, что в Приморье привезли пестициды из Амурской области с территории, где находится космодром Восточный, появилась в соцсетях и вызвала широкий общественный резонанс.

В краевом министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды подтвердили, что сто тонн отходов из 900 прибыли в регион, но еще до того, как в ведомстве об этом узнали. По закону информировать власти о таких грузах необязательно.

Сейчас никаких действий с отходами не ведется, руководство края пытается отменить решение о доставке и переработке на территории Приморья опасных грузов, в частности, признать недействительным контракт на утилизацию. Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы материала и отправили их на экспертизу.

Как уточнили агентству в правительстве региона, дело возбуждено по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации и обезвреживании отходов производства. О ситуации уже доложили Минприроды России.

Известно, что мешки с отходами находятся на закрытой площадке в Надеждинском районе. К слову, совсем неподалеку находится Владивосток. В районе сосредоточены предприятия по производству продуктов питания, стройматериалов, развито сельское хозяйство.