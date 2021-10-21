Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября

В ходе совещания под председательством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева глава Забайкальского края Александр Осипов заявил, что власти региона рассматривают возможность введения каникул с 23 октября, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

"Это зависит от того, какие меры поддержки правительство России готово будет реализовать, и насколько безболезненно это будет для экономики, занятости, заработных плат, доходов забайкальцев", - подчеркнул Александр Осипов.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в ДФО Юрий Трутнев потребовал от губернаторов ДФО в кратчайшие сроки принять решение по объявлению даты нерабочих дней.

Руководителям субъектов предоставлено право самостоятельно устанавливать сроки нерабочих дней, в случае необходимости в регионах, где сложная эпидемиологическая ситуация, - ввести их раньше срока, уже с 23 октября.

"На территории округа ежедневно регистрируется 1500 новых случаев коронавируса, более 42 тысяч дальневосточников в данный момент находятся на лечении. В числе наиболее проблемных по вакцинации - Камчатский край, низкие показатели - в Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях", - отметил Юрий Трутнев.

В Забайкальском крае за последние четыре недели зарегистрирован рост заболеваемости на 40 процентов, также в регионе высокие показатели роста ковидной пневмонии.