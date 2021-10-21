Военные очистили от мусора арктический остров Врангеля

Экологическое подразделение Восточного военного округа собрало свыше 450 тонн бытового мусора на острове Врангеля в Арктике. Отходы уже доставили в порт, где их планируется утилизировать, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

По его словам, подобные работы на Врангеле ведутся уже несколько лет. В этом году военные отправились туда в начале августа. На очистку острова у них было не так много времени, с установлением снежного покрова работы пришлось завершить.

"Экспедиция проходила в сложных погодных и навигационных условиях, личный состав успешно справился с поставленной задачей в условиях арктических широт", - отметил Колесников.

В экологической акции принимали участие 50 человек. У них на вооружении были краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе "КамАЗа" с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, бульдозер, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

Справка "РГ"

Остров Врангеля относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа и является частью одноименного заповедника, природный комплекс которого признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.