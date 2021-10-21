Бюджету Самарской области на 2022 год устроили "народные слушания"

20 октября состоялось расширенное заседание Правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 - 2024 года. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова традиционно в обсуждении главного финансового документа принимала широкая общественность губернии.

В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции и очно при предъявлении QR-кодов, участвовали представители всех городов и муниципальных районов, органов исполнительной власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных и частных предприятий ключевых отраслей. Всем жителям области была доступна онлайн-трансляция.

- Таким образом мы инициируем своего рода "нулевое" чтение будущего бюджета, предварительное широкое обсуждение его основных позиций. Важно, и лично для меня, получить обратную связь по тем планам, которые мы намерены реализовать в экономике и социальной сфере региона, услышать конкретные предложения, как повысить эффективность наших действий, - подчеркнул глава региона.

С докладом о социально-экономическом развития региона выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской Дмитрий Богданов. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, по многим важнейшим показателям экономики в регионе удалось достичь серьезного роста. За 9 месяцев 2021 года индекс выпуска товаров в базовых видах экономики по сравнению с 2019 годом вырос на 4 процента, реальная заработная плата - на 4,6, инвестиции в основной капитал - на 15,2 процента. В строительной отрасли объем работ увеличился на 41,6 процента. А уровень безработицы к концу лета опустился до уровня допандемийных значений - до 2,9 процента (в среднем по РФ - 4,6).

В этом году в Самарской области запущено 20 новых производств. В регион пришел ряд крупных инвесторов, включая международные компании. Это миллиарды инвестиций и тысячи новых рабочих мест для жителей. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область за четыре года поднялась с 65 места на восьмое, показывая одну из лучших динамик среди субъектов страны.

На фоне пандемии продолжается успешная реализация стратегических программ развития региона. Как отметил Дмитрий Азаров, в 2020 году не было заморожено ни одного объекта в рамках нацпроектов. И даже были увеличены темпы их реализации, на что направлено около 61 млрд рублей.

Благодаря рациональному использованию средств, привлечению дополнительных федеральных ресурсов и внебюджетного финансирования по ряду направлений регион двигается опережающими темпами. Так, за счет дополнительной федеральной поддержки по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" удалось на полтора года раньше срока достроить мост через реку Сок. Только в этом году отремонтировано и построено более 580 километров дорог. Ускоренными темпами идет работа по 2-му этапу мостового перехода "Фрунзенский", продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой рядом с Тольятти.

По нацпроекту "Демография" привлечены дополнительные средства на строительство жилого корпуса в "Южном пансионате для ветеранов труда" (Пестравский район), строительство сверх плана шести универсальных спортплощадок, а до конца года будут введены 9 детсадов почти на две тысячи мест. По нацпроекту "Культура" будут построены или капитально отремонтированы 17 сельских Домов культуры, три детских школы искусств, музыкальная школа, в муниципалитетах открываются новые модельные библиотеки. По нацпроекту "Образование" только в Самаре построены две школы, 47 учреждений оснащены цифровым и медиа-оборудованием, открыты 64 центра образования детей "Точка роста".

Проект бюджета на 2022-2024 года представил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. Доходная часть областной казны (без учета безвозмездных поступлений) составит 183,9 млрд в 2021 году, 190,8 млрд - в 2022 году, 197,3 млрд - в 2023 года. Расходы: 189,9 млрд в 2021 году, 199, 3 млрд - в 2022 году, 197,2 млрд - в 2023 году.

- Вызов, с которым мы сейчас столкнулись, просто несопоставим с теми мировыми экономическими проблемами, которые были в 2008 и 2009 годах. В этот беспрецедентный период мы достойно держим удар. Продолжающаяся пандемия и ее возможные последствия для экономики создают очень серьезный фактор неопределенности, который мы должны учитывать при формировании наших планов, - акцентировал губернатор.

По словам Андрея Прямилова, проект главного финансового документа Самарской области сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Большая часть расходов областного бюджета на период 2022-2024 годов будет направлена в сферы здравоохранения, образования, социальную политику, создание социальной инфраструктуры, социальную поддержку граждан.

Сегодня в регионе применяются 124 меры социальной поддержки населения, получателями которых являются более одного миллиона жителей. Постоянно добавляются ее новые виды: подарки новорожденным, выплаты выпускникам, поступившим в вузы и ссузы региона, компенсации по ипотечным кредитам сельским медикам и педагогам. Всего в социальную сферу планируется направить 117 млрд рублей, или более 60 процентов общего расхода бюджета. Вместе с тем, эти расходы увеличены на 10,5 млрд рублей по сравнению с первоначальным проектом бюджета.

В центре внимания останется сфера здравоохранения, защита здоровья людей, противодействие пандемии COVID-19. В регионе продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря нацпроекту, по итогам года будет поставлено 78 единиц современной медтехники, откроются два центра амбулаторной онкологической помощи. Ведется строительство и реконструкция больниц по всей области. Предусмотрены средства на приобретение медикаментов и оказание высокотехнологичной медпомощи, увеличение размера выплат медработникам. Всего объем средств облбюджета в систему здравоохранения в 2022 году составит 20,4 млрд рублей, что вдвое больше первоначального плана.

Значительный объем средств будет направлен в сферу образования. На организацию питания школьников и модернизацию школьных пищеблоков ежегодно предусмотрено около 600 млн рублей из регионального бюджета и более одного миллиарда - из федерального.

Проект бюджета включает средства на такие социально важные направления, как переселение граждан из аварийного жилья - 1,85 млрд рублей (2022-2023 года), оказание господдержки обманутым дольщикам - 2,46 млрд рублей, строительство и модернизация объектов питьевого водоснабжения - 1,67 млрд, реализация госпрограммы "Формирование комфортной городской среды" - 561 миллиона и общественного проекта "СОдействие" - 759 млн рублей. Также предусмотрены средства на обеспечение жильем детей-сирот и тружеников тыла.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- В центре нашего внимания остается противодействие пандемии COVID-19. Но не только это. Люди, к сожалению, не перестали страдать и от других болезней, и нам нужно энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической, онкологической помощи. Крайне важно, чтобы объекты здравоохранения строились опережающими темпами. При этом наш ответственный подход к бюджетному планированию позволяет нам и сейчас, и в перспективе действовать последовательно, продолжать системную работу по национальным проектам, реализовывать комплексную Стратегию лидерства Самарской области.