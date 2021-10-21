Чемпионка мира по шашкам стала вице-спикером Госсобрания Башкирии

На 37-м заседании Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан 6-го созыва заместителем председателя, работающим на постоянной основе, избрана семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина.

За ее кандидатуру, выдвинутую фракцией партии "Единая Россия", проголосовали 85 из 109 присутствовавших на заседании депутатов. 16 были против, 2 воздержались.

Также на должность вице-спикера госсобрания республики претендовали Лия Хафизова - от фракции КПРФ и Дмитрий Иванов от ЛДПР, однако их кандидатуры не поддержали.

- Тамара Тансыккужина пришла в парламент республики по результатам сентябрьских выборов и сразу же активно включилась в работу, - прокомментировал председатель госсобрания Константин Толкачев. - Жители республики знают ее как по выдающимся спортивным достижениям, так и по активной работе в трех составах Общественной палаты Республики Башкортостан, по интересным социальным проектам. Тамара Тансыккужина многого добилась благодаря своим личностным качествам: самодисциплине, упорству, стрессоустойчивости и отзывчивости. Все эти качества вкупе с профессионализмом помогут ей реализоваться на новом поприще - в качестве депутата и на ответственной должности заместителя председателя республиканского парламента.

Занимавшая раннее пост вице-спикера парламента Эльвира Аиткулова была избрана депутатом Государственной Думы.

Справка "РГ"

Тамара Михайловна Тансыккужина родилась в 1978 году в городе Набережные Челны Татарской АССР. Образование высшее - окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт, Башкирский государственный университет.

В ее трудовой биографии - работа спортсменом-инструктором в воинской части, в "Центре подготовки спортивных команд России", заместителем председателя Центрального шашечного клуба "Башкортостан".

Тамара Тансыккужина - президент Межрегиональной общественной организации "Федерация международных шашек", руководитель Проекта развития детского шашечного спорта в Республике Башкортостан.

Семикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Всемирных интеллектуальных игр.

Замужем, есть две дочери.