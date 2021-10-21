Чемпионка мира по шашкам стала вице-спикером Госсобрания Башкирии

За ее кандидатуру, выдвинутую фракцией партии "Единая Россия", проголосовали 85 из 109 присутствовавших на заседании депутатов. 16 были против, 2 воздержались.
Также на должность вице-спикера госсобрания республики претендовали Лия Хафизова - от фракции КПРФ и Дмитрий Иванов от ЛДПР, однако их кандидатуры не поддержали.
- Тамара Тансыккужина пришла в парламент республики по результатам сентябрьских выборов и сразу же активно включилась в работу, - прокомментировал председатель госсобрания Константин Толкачев. - Жители республики знают ее как по выдающимся спортивным достижениям, так и по активной работе в трех составах Общественной палаты Республики Башкортостан, по интересным социальным проектам. Тамара Тансыккужина многого добилась благодаря своим личностным качествам: самодисциплине, упорству, стрессоустойчивости и отзывчивости. Все эти качества вкупе с профессионализмом помогут ей реализоваться на новом поприще - в качестве депутата и на ответственной должности заместителя председателя республиканского парламента.
Занимавшая раннее пост вице-спикера парламента Эльвира Аиткулова была избрана депутатом Государственной Думы.
Тамара Михайловна Тансыккужина родилась в 1978 году в городе Набережные Челны Татарской АССР. Образование высшее - окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт, Башкирский государственный университет.
В ее трудовой биографии - работа спортсменом-инструктором в воинской части, в "Центре подготовки спортивных команд России", заместителем председателя Центрального шашечного клуба "Башкортостан".
Тамара Тансыккужина - президент Межрегиональной общественной организации "Федерация международных шашек", руководитель Проекта развития детского шашечного спорта в Республике Башкортостан.
Семикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Всемирных интеллектуальных игр.
Замужем, есть две дочери.