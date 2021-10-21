Дмитрий Богданов представил итоги и прогнозы развития Самарской области

На расширенном заседании правительства Самарской области, которое состоялось в среду 20 октября под председательством губернатора Дмитрия Азарова, одним из ключевых вопросов стали итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги развития за 2021-й, а также прогноз на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов.

С докладом об итогах и прогнозах регионального развития выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. По его словам, в 2021 году социально-экономическое развитие региона происходит в сложных условиях, связанных с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Сохраняются внешнеэкономические риски. Но даже в таких непростых обстоятельствах экономика региона в целом адаптировалась и в 2021 году демонстрирует хорошие темпы развития.

- Это связано с восстановлением промышленного производства, повышением инвестиционного спроса, динамичным развитием жилищно-строительного сектора, активизацией процессов в сфере развития транспорта, внешней торговли, постепенным восстановлением внутреннего спроса. По ряду показателей мы уже сейчас превышаем доковидный уровень. Они представлены на слайде. Пока еще не полностью преодолен спад потребительского спроса, но показатели по обороту розничной торговли и объему платных услуг населению вышли на устойчивую положительную траекторию, - сказал Дмитрий Богданов.

Область занимает достаточно устойчивые позиции в рейтинге в ПФО. По динамике и уровню развития в инвестиционно-строительной сфере, среднемесячной зарплате и уровню безработицы мы входим в тройку лидеров округа.

- Объективно оценивая ситуацию этого года, мы ожидаем, что объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах увеличится на 3,5%, подойдя к отметке 2 триллиона рублей. Таким образом, экономика восстанавливается даже быстрее наших лучших прошлогодних предположений, когда мы прогнозировали экономический рост в 2021 году на уровне 101,1%-103,3%, - сообщил министр.

Основными драйверами для экономического роста сегодня выступают обрабатывающий сектор, строительство, торговля, добыча полезных ископаемых. По итогам восьми месяцев 2021 года объемы промышленного производства в регионе восстанавливаются с превышением допандемийного уровня. Активно развиваются экспортно ориентированные отрасли, а также инвестиционно-строительный блок.Наиболее высокие темпы роста к доковидному периоду отмечаются в производстве электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, строительных материалов, металлургии, производстве машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, химии.

Как рассказал Дмитрий Богданов, ускоренные темпы восстановления продемонстрировала сфера малого и среднего предпринимательства. Так, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,9% до 126,3 тысяч единиц, численность занятых, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан - на 8,5%, до 575,3 тысяч человек, объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности - в 1,4 раза, до 9,87 миллиарда рублей. В Самарской области уже создана широкая линейка инструментов поддержки, и эта работа продолжится.

В последние годы регион зарекомендовал себя как один из самых инвестиционно-активных субъектов страны.

- 2021 год стал рекордным для Самарской области по запуску новых производств (в предыдущие годы в среднем открывалось по 13-15 новых производств). В текущем году запущено 20 новых проектов в сфере производства. Кроме того, в регионе реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере услуг - логистический почтовый центр АО "НЛТ", центр здоровья и отдыха "Волжские термы". До конца года планируется запуск еще пять новых производств, - сообщил глава областного минэкономразвития.

Помимо запуска работы новых предприятий, в этом году был дан старт реализации важных для региона проектов, среди которых строительство крупнейшего в ПФО ветропарка, завода сыров "КАРАТ", логистических хабов для маркетплейса OZON и онлайн-ритейлера Wildberries, комбината пищевых продуктов в Тольятти.

В этом году мы привлекли в ОЭЗ "Тольятти" еще три новых резидента. Теперь на площадке работают 29 компаний, 13 из которых уже открыли свои производства. Статус резидента ТОСЭР сохраняют 79 компаний, которые уже инвестировали 20,7 млрд. рублей, запустили 53 производства, создали 6,7 тысяч рабочих мест.

- В результате принятого решения по расширению перечня разрешенных видов экономической деятельности на ТОСЭР "Чапаевск" в жесткой конкурентной борьбе с другими субъектами РФ нам удалось привлечь в город крупного инвестора с проектом по созданию логистического центра Ozon. А это - 8 миллиарда инвестиций и 2770 рабочих мест, - особо отметил Дмитрий Богданов. - Всего в регионе реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 триллиона рублей, в том числе и на инвестиционных площадках региона. В результате реализации данных проектов в 2021 году будет создано более 7,4 тысячи рабочих мест.

В этом году заработал новый механизм поддержки инвесторов - так называемые региональные инвестиционные проекты. В реестр РИПов уже внесена первая запись об организации, что позволит ей понизить ставку налога на прибыль до 10%. Кроме того, расширен перечень приоритетных видов экономической деятельности, дающих право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций, предоставляются льготы по налогу на имущество организаций и др.

Особой задачей в 2021 году стало восстановление докризисной ситуации в сфере занятости и снижение безработицы. В 2021 году приняты дополнительные меры поддержки в этой сфере.

- Сегодня уже можно констатировать, что рынок труда почти полностью оправился от прошлогодней встряски экономическим кризисом и локдауном. Мы видим, как "рванувшая вверх" потребность работодателей в кадрах сильно отличается от доковидного периода. Только за девять месяцев текущего года работодатели предложили в службу занятости вакансий в 1,8 раза больше, чем за весь 2019 год, что позволило трудоустроить 45,6 тысяч человек, - сообщил Дмитрий Богданов.

Несмотря на негативное влияние пандемии, оказавшей сдерживающее воздействие на экономическую активность в регионе, уровень оплаты труда и уровень пенсионного обеспечения в Самарской области не снижались, а продолжали расти. По итогам семь месяцев средний размер заработной платы достиг 41,4 тысяч рублей и увеличился в реальном выражении на 2,3 процента. По уровню оплаты труда мы занимаем третье место в округе.

Максимальный рост заработной платы в текущем году отмечен в таких сферах, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области информации и связи, сельское, хозяйство, образование, строительство и обрабатывающие производства.

- Не менее важной задачей органов исполнительной власти является и повышение уровня материального благосостояния старшего поколения. По состоянию на второй квартал текущего года средний размер назначенных пенсий составил 15,6 тысяч рублей, что выше четвёртого квартала предыдущего года на 5,4%, - сказал Дмитрий Богданов.

Что касается прогноза социально-экономического развития региона до 2024 года, то, по словам министра, базовый сценарий предполагает увеличение объема ВРП в текущих ценах до 2,4 триллиона рублей. За три года ВРП области в сопоставимых ценах увеличится на 10,2%, в том числе в 2022 году на 3,6%, что выше, чем в целом по России.

В среднесрочной перспективе прогнозируется и превышение российского уровня развития промышленного производства за счет ускоренного роста обрабатывающего сектора. Ожидается, что среднегодовой темп роста в целом по промышленности составит 3,3%.

- Мы продолжим работать над повышением инновационной направленности нашей экономики. По индексу научно-технологического развития мы занимаем 6 место в России, а технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, - сказал Дмитрий Богданов.

Что касается ежегодного роста объема инвестиций в прогнозном периоде, то в среднем он будет находиться на уровне 5%. Объем инвестиций в основной капитал с 2022 года по 2024 год превысит 1,1 триллиона рублей.

Ключевые возможности по ускорению развития деятельности сектора МСП связаны с поддержкой предпринимателей в зависимости от стадии бизнеса - от статуса самозанятого до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии.

- Планируем расширить предоставление грантовой поддержки социальным и молодым предпринимателям, а также внедрить специальные акселерационные программы для креативных индустрий и компаний в сфере туризма и гостиничного бизнеса, - сообщил министр.

Предусматривается и постепенное наращивание аграрного потенциала Самарской области. Значительное внимание должно быть уделено работе по масштабному внедрению интенсивных технологий выращивания и биотехнологий, повышению плодородия почв, дальнейшему развитию мелиорации. Развитие животноводства будет достигаться посредством реализации ряда крупных инвестиционных проектов в молочном скотоводстве.