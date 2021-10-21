Ижевские врачи спасли беременную со 100-процентым поражением легких

В столице Удмуртии врачи спасли женщину на 38 неделе беременности. У пациентки диагностировали коронавирус и 100-процентное поражение легких.

Сначала ижевчанку госпитализировали в роддом №5, где лежат беременные с положительным тестом на COVID-19. После кесарева сечения перевели в реанимацию клинической больницы №6. 44 дня женщина провела на аппарате неинвазивной вентиляции легких.

Эту историю рассказал на своей странице "ВКонтакте" глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что две спасенные жизни - результат самоотверженной работы высококлассных профессионалов.

По словам Бречалова, общими усилиями реаниматологов, гинекологов, пульмонологов, терапевтов женщину удалось спасти. Сегодня ижевчанка дома вместе со своей новорожденной дочерью.