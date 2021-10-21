Нефтяники Оренбуржья позаботятся о корме для животных Бузулукского бора

Около 1,6 тонны глыбовой соли-лизунца закупила для подкормки животных национального парка "Бузулукский бор" нефтяная компания "Новый поток" (НКНП). А в четвертом квартале в распоряжение администрации нацпарка поступит необходимый для этих целей объем зерна.

В преддверии зимнего сезона в Бузулукском бору готовят новые подкормочные площадки для зверей.

- Количество подкормочных площадок подбирается с учетом ежегодной расчётной численности животных, - пояснил директор нацпарка "Бузулукский бор" Андрей Латыпов. - Проведенный в текущем году зимний маршрутный учет показал значительный рост популяции косуль и менее ощутимый, но стабильный прирост поголовья лосей. Этот факт нас радует, но приводит к потребности кратно расширить зимние запасы. Своими силами заготовили 1200 веников и 9 тонн сена для копытных. Приобретение минеральных и сухих концентрированных кормов для диких зверей станет возможным за счет средств НКНП.

Вклад компании в реализацию компенсационных биотехнических мероприятий на территории нацпарка рассчитан до 2035 года включительно - с учетом нормативов естественного роста популяций. Достаточная кормовая база - одно из обязательных условий охраны и воспроизводства лесной фауны. Совместными усилиями руководство нацпарка и НКНП стремятся достичь оптимальной нормативной плотности животных, обеспечив посетителям Бузулукского бора возможность наблюдать за косулями и лосями в естественной среде. Для мониторинга за животными НКНП также закупила 10 фотоловушек.

Тем временем волонтеры компании приняли участие в расчистке новой тропы на территории нацпарка. Она пройдет поблизости от сосны Великанши и станет главным объектом экопарка, формирование которого идёт сейчас полным ходом.

- Даже самая охраняемая природная территория требует ухода, Бузулукский бор - не исключение. Дел здесь много во все времена года, и подмога приветствуется. Мы благодарны добровольцам НКНП, которые всегда готовы прийти на помощь, - отметила замдиректора национального парка "Бузулукский бор" Наталья Шапилова.

Экопарк планируется к открытию в новом сезоне 2022 года. Оборудованная деревянным настилом тропа, арт-объекты, смотровые площадки, места отдыха будут доступны, в том числе, людям с ограниченными физическими возможностями.