Проект межвузовского кампуса в Уфе разработает шведская компания

Новости

Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
Плановая медицинская помощь в Москве на период "длинных" выходных сохранится в полном объеме 12:43
С 28 октября в Москве закрываются кинотеатры 12:42
Московская область вводит новые ограничения из-за коронавируса 12:38
В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы 12:35
Умер лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Лесли Брикасс 12:33
Рестораны и кафе в Москве в "длинные" выходные продолжат работать на вынос 12:32
Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС 12:18
Беларусь должна остаться президентской республикой, убежден Лукашенко 12:13
Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы 12:03
Умер актер Вольдемар Лобиньш 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19 11:42
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19 11:40
Полиция задержала экс-главу фан-клуба "Спартака" за избиение журналиста 11:40
Минпросвещения объявит каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября 11:28
Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 12:37
Рубрика: Общество

Проект межвузовского кампуса в Уфе разработает шведская компания

Текст: Гульназ Данилова
Шведская компания "Semren & Månsson" выиграла конкурс на проектирование межвузовского студенческого кампуса, который займет 6,5 гектара в центре Уфы. От зарубежных специалистов ждут мастер-план и детальную архитектурно-градостроительную концепцию объекта.
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Как сообщил, выступая на парламентских слушаниях, посвященных развитию науки и научно-технической деятельности руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, у шведской компании есть опыт проектирования студенческих кампусов мирового уровня.

Фото: Евразийский НОЦ
Проект Евразийского НОЦ вошел в число победителей конкурса Минобрнауки

- Это, конечно, предполагает, что будут современные материалы, технологии и оборудование, которое отвечает требованиям 2030 года, а не ХХ века, - уточнил он.

Общая стоимость кампуса оценивается в 18 млрд рублей, из них 10,8 млрд поступят из федерального бюджета, 3,6 млрд - из регионального, 3,6 млрд составят средства инвесторов. Проект состоит из трех очередей, которые должны быть реализованы до конца 2025 года.

Объект был задуман как часть заявки республики на создание научно-образовательного центра мирового уровня по нацпроекту "Наука". Он будет включать общежития на 5 тысяч мест, лаборатории, научно-исследовательский, административный корпуса, спорткомплекс.

Александр Сидякин подчеркнул, что одним из приоритетов является экспорт образования. Сейчас вузы республики зарабатывают на обучении иностранных студентов 400 миллионов рублей.

Но к 2030 году количество студентов из других стран необходимо удвоить, а то и утроить, что, соответственно, приведет к росту финансовых потоков из-за рубежа. И создание межвузовского кампуса сыграет в этом не последнюю роль.

В целом же, благодаря созданию Евразийского НОЦ мирового уровня, в который вошли университеты, включенные в программу "Приоритет - 2030", республиканская наука получила бюджеты развития.

Напомним, Уфа вошла в число городов, где будут реализованы первые проекты современных университетских кампусов. Заявка на создание межвузовского студенческого кампуса в Уфе была одобрена на федеральном уровне.

По результатам конкурсного отбора в 2020 году заявка Башкирии "Евразийский НОЦ" получила государственную поддержку.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
В регионах Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия Евразийский научно-образовательный центр

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает