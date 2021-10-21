Проект межвузовского кампуса в Уфе разработает шведская компания

Шведская компания "Semren & Månsson" выиграла конкурс на проектирование межвузовского студенческого кампуса, который займет 6,5 гектара в центре Уфы. От зарубежных специалистов ждут мастер-план и детальную архитектурно-градостроительную концепцию объекта.

Как сообщил, выступая на парламентских слушаниях, посвященных развитию науки и научно-технической деятельности руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, у шведской компании есть опыт проектирования студенческих кампусов мирового уровня.

- Это, конечно, предполагает, что будут современные материалы, технологии и оборудование, которое отвечает требованиям 2030 года, а не ХХ века, - уточнил он.

Общая стоимость кампуса оценивается в 18 млрд рублей, из них 10,8 млрд поступят из федерального бюджета, 3,6 млрд - из регионального, 3,6 млрд составят средства инвесторов. Проект состоит из трех очередей, которые должны быть реализованы до конца 2025 года.

Объект был задуман как часть заявки республики на создание научно-образовательного центра мирового уровня по нацпроекту "Наука". Он будет включать общежития на 5 тысяч мест, лаборатории, научно-исследовательский, административный корпуса, спорткомплекс.

Александр Сидякин подчеркнул, что одним из приоритетов является экспорт образования. Сейчас вузы республики зарабатывают на обучении иностранных студентов 400 миллионов рублей.

Но к 2030 году количество студентов из других стран необходимо удвоить, а то и утроить, что, соответственно, приведет к росту финансовых потоков из-за рубежа. И создание межвузовского кампуса сыграет в этом не последнюю роль.

В целом же, благодаря созданию Евразийского НОЦ мирового уровня, в который вошли университеты, включенные в программу "Приоритет - 2030", республиканская наука получила бюджеты развития.

Напомним, Уфа вошла в число городов, где будут реализованы первые проекты современных университетских кампусов. Заявка на создание межвузовского студенческого кампуса в Уфе была одобрена на федеральном уровне.

По результатам конкурсного отбора в 2020 году заявка Башкирии "Евразийский НОЦ" получила государственную поддержку.