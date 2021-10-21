Профессор МГУ расскажет про карбоновые полигоны в "Лектории НОЦ"

В Уфе с рабочим визитом побывает профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Валентинович Ольчев. Областью его научных интересов являются биогеохимические циклы экосистем суши, измерение и моделирование потоков парниковых газов между земной поверхностью и атмосферой. Он - член Экспертного совета при Минобрнауки России по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.

Профессор посетит Уфимский и Нуримановский районы Башкортостана, где осмотрит территории, предназначенные под карбоновый полигон, проведет ряд экспертных совещаний с представителями Евразийского климатического консорциума.

23 октября в 11 часов Александр Ольчев прочитает в "Лектории НОЦ" лекцию на тему "Карбоновые полигоны как механизм исследований и контроля климатически активных газов". Он осветит такие актуальные вопросы как: что такое карбоновые полигоны - дань моде или современная необходимость? Для чего они создаются? По какому принципу идет отбор площадок под карбоновые полигоны?

Напомним, Башкортостан выступил с инициативой создания на территории республики карбонового полигона в рамках пилотных проектов Минобрнауки России.

Проект был представлен Евразийским климатическим консорциумом, в который вошли участники Евразийского НОЦ - ведущие университеты и научные организации республики: БашГУ, УФИЦ РАН, БашГАУ, а также крупные индустриальные партнеры "Башкирская содовая компания", ООО "Газпром нефтехим Салават" и НИПИ "Петон".

Предложение одобрили на заседании Экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации под председательством министра Валерия Фалькова в сентябре текущего года.

Уфимские исследователи планируют разработать методы контроля баланса парниковых газов на территории региона с помощью цифровых технологий. Уфимский нефтяной университет взял на себя функцию оператора карбонового полигона республики. Экспертную поддержку по реализации проекта оказывает Сколковский университет науки и технологий.

- Наш вуз совместно с Башкирским государственным аграрным университетом и другими научно-образовательными организациями разработал проекты создания карбонового полигона в районах Республики Башкортостан. В общей сложности на начальном этапе площадь лесных угодий, передаваемых под карбоновый полигон, составит около 100 гектаров. В дальнейшем площадь может быть увеличена до 700 гектаров за счет земель сельхозназначения, относящихся к вузам, - рассказал ректор УГНТУ Олег Баулин.

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