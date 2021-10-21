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21.10.2021 20:11
Рубрика: Власть

В Башкирии утроили размер субсидии на ремонт жилья для сирот

Текст: Гульназ Данилова ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
В Башкирии дети-сироты будут получать из республиканского бюджета субсидии для ремонта своего жилья в увеличенном размере. Вместо нынешних 50 тысяч рублей - 150 тысяч. Соответствующий законопроект депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении.

- Установленная предельная стоимость ремонта в размере 50 тысяч рублей не индексировалась с 2014 года, - прокомментировал новацию председатель Госсобрания - Курултая РБ Константин Толкачев. - Между тем цены на строительные материалы и услуги по ремонту помещений постоянно растут. Поскольку на 50 тысяч рублей сделать ремонт очень сложно, выделяемые деньги слабо осваиваются, и муниципалитеты возвращают их в бюджет.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
В Башкирии школьники решат, куда потратить бюджетные деньги

Для сравнения: замена одного окна в столице республики обходится минимум в 10 тысяч рублей. "И подрядчики не желают участвовать в конкурсных процедурах на ремонт жилья детей-сирот", - отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. Как следствие, объемы ремонта с каждым годом снижаются. Например, в 2019 году было отремонтировано 91 помещение, в 2020-м - 65, а с начала 2021 года - только 35. В результате за семь лет обновили только 652 жилых помещения.

Ленара Иванова добавила, что если размер субсидии увеличить втрое, то ремонты будут проводиться активнее, а, значит, помещения дольше сохранятся в нормальном состоянии. А в последующем это предотвратит факты признания квартир и домов детей-сирот непригодными для проживания.

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