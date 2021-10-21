В Казани открылась выставка о создании романа "Тихий Дон"

Экспозицию можно назвать миниатюрной версией Музея-заповедника Шолохова в легендарной станице Вешенской. Здесь представлены личные вещи писателя, рукописи, фотографии, документы и предметы казачьего быта.

Как призналась заведующая Музеем Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова, эта выставка задумывалась еще десять лет назад. Но всякий раз мешали обстоятельства. Сначала затяжная реконструкция музейного здания, затем пандемия.

И вот, наконец, выставка в Казани. Именно этот музей для проекта "Страницы "Тихого Дона" выбрали не случайно. Максим Горький сыграл важную роль в судьбе Михаила Шолохова и его романа. Впрочем, обо всем по порядку.

- В 1922 году будущий писатель едет в Москву, чтобы поступить на рабфак и попробовать свои силы в литературе, - рассказывает старший научный сотрудник Музея-заповедника Шолохова Елена Ильичева. - Но не смог, поскольку не был комсомольцем и не имел рабочего стажа. В столице работал грузчиком, разнорабочим. А затем он познакомился с писателем Василием Кудашевым и попал в группу "Молодая гвардия". Тогда и начал писать первые произведения, фельетоны.

Парочку из них, "Три" и "Испытание", можно увидеть, да, собственно, и прочесть на выставке. А в 1924-1925 годах он уже публикует "Донские рассказы".

Параллельно Шолохов примеряется к большому произведению. Он начинает его с Корниловского похода на Петро­град, в котором участвовали и донские казаки. Но, написав несколько листов, почувствовал: что-то не то. Читателю будет непонятно, что это за область такая - Великое войско Донское, и почему казачество неоднозначно восприняло революцию.

Замысел меняется, а писатель берется за основательный сбор материала. Изучает историческую литературу, карты военных операций и, конечно, общается с очевидцами тех событий. В экспозиции представлено письмо Михаила Шолохова с просьбой о встрече, адресованное казаку Харлампию Ермакову. Есть здесь и его портрет.

- Это полный георгиевский кавалер. Прошел всю Первую мировую, дослужившись от рядового до офицера. Участвовал в Вешенском восстании, за что и был расстрелян в 1927 году, - рассказывает Елена Ильичева. - Именно он является главным прототипом Григория Мелехова, его военная биография положена в основу образа.

А прообразом семьи Мелеховых стали Дроздовы, у которых во время Гражданской войны Шолоховы снимали половину куреня. Их фотография также представлена в экспозиции. Кое-какие черты Алексея Дроздова писатель также взял для Григория Мелехова.

Почти год ушел на подготовку. И только в конце 1926-го писатель вновь принимается за роман. На выставке особняком стоит витрина, где хранятся главные экспонаты - первая рукописная страница "Тихого Дона", а также печатная машинка Шолохова.

Роман довольно быстро, часть за частью, публикуют в журнале "Октябрь". Однако, когда дело дошло до третьей книги, посвященной Вешенскому восстанию, печать приостановили.

И неудивительно. События, описанные в этом томе, замалчивались. Поводом к Вешенскому восстанию послужила резолюция, подписанная Свердловым, о полном уничтожении казаков в январе 1919 года. Вспыхнуло оно стихийно и также само сошло на нет. Казаки получили некоторые послабления. Любопытный факт, что Вешенское - единственное в истории страны народное восстание, которое не было подавлено.

- Редколлегия "Октября" во главе с Фадеевым были не согласны с позицией Шолохова, - поясняет Елена Ильичева. - От него требовали изменений, говорили, что Григорий должен быть красным. И вообще несколько глав предлагали убрать. Но писатель принять этого не мог.

И здесь на помощь пришел Горький. Он организовал встречу Шолохова со Сталиным. После долгой беседы вождь вынес вердикт: "Печатать будем". В 1940 году роман будет издан полностью. А год спустя Шолохов получит за него Сталинскую премию. Ее денежное выражение - 100 тысяч рублей - отдаст в фонд обороны страны.

Кстати

А в 1965 году Михаил Шолохов станет лауреатом Нобелевской премии. Саму медаль, а также костюм, который писатель носил в один из дней номинации, можно увидеть в заключительной части выставки.