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21.10.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

В Кирове мошенники обманули певицу, пригласив ее на корпоратив ГИБДД

Текст: Оксана Ильина

В Кирове мошенники обманули исполнительницу песен, пригласив ее на выступление перед сотрудниками ГИБДД. Обман вскрылся, когда певица приехала в управление с конфетами и шампанским и узнала, что мероприятия нет и артистов никто не заказывал.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как пояснили в полиции, кировчанка стала участницей довольной старой схемы мошенничества. Ее суть в том, чтобы заставить человека поверить в реальность приглашения на корпоратив в крупное учреждение или фирму. Именно поэтому аферисты представляются сотрудниками госорганов, муниципальных учреждений и крупных фирм.

Кировчанка тоже согласилась на предложение. Когда уже была в пути, ей снова позвонил "сотрудник ГИБДД" и попросил купить конфеты, алкоголь и перевести на мобильный телефон 10 тысяч рублей, обещав сразу вернуть. После перевода денег, заказчик перестали выходить на связь.

В полиции уже выяснили, что пострадавшей звонили с номера, зарегистрированного в Краснодарском крае. По факту мошенничества заведено уголовное дело.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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