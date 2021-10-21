В нижегородской больнице упало давление в кислородной сети

В больнице №5 Нижнего Новгорода резко снизилось давление в кислородной сети. Сигнал об этом в региональный минздрав поступил в 05:30.

Об инциденте на своей странице в Instagram рассказал глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов. Он сообщил, что заседание штаба минздрава началось уже через полчаса после этого. Часть сотрудников занимались пациентами, принимали решения о переводе в другие стационары. Другие оценивали техническую работу кислородной системы учреждения. Третьи - в экстренном порядке перестраивали общую областную маршрутизацию пациентов.

- Произошло то, о чем мы постоянно говорим. Любые ресурсы имеют пределы. Слишком много кислородозависимых пациентов. И пик нагрузки на систему выпал на ранние утренние часы. Человек проснулся, открутил вентиль кислородной точки на полную и снова заснул. И он не один такой. В результате - перегруз, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Он подчеркнул, что с проблемой удалось справиться благодаря профессионализму команды. Сейчас больница работает в штатном режиме. Глава Минздрава в очередной раз призвал нижегородцев носить маски, вакцинироваться. "Все в природе имеет баланс. Не хочешь прививаться, будешь болеть и очень сильно. И не дай Бог, если система начнет захлебываться. Всегда успеем отреагировать? Все имеет свой предел и свою цену", - резюмировал он.