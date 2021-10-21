В Оренбурге сотрудников больницы наказали за отказ детям в бесплатных лекарствах

Детская клиническая больница Оренбурга не обеспечивала маленьких пациентов бесплатными лекарствами. Медработники привлечены к ответственности.

Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, проверка выявила нарушения требований закона об охране здоровья детей. Речь идет о необеспечении бесплатными лекарствами детей-инвалидов, малышей до трех лет, а также детей из многодетных семей до шести лет.

Главврачу больницы внесено представление.

- Нарушения устранены - дети обеспечены лекарственными препаратами, а 12 медработников, ответственных за соблюдение данного требования закона, привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнила пресс-служба ведомства.