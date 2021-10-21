В Самарской области объявили дополнительные нерабочие дни

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в Самарской области, Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе.

- Понимая сложность эпидемиологической ситуации на территории региона, ту нагрузку, которую испытывает система здравоохранения Самарской области и все медработники, чувствуя ответственность за здоровье людей, я принял решение о дополнительных нерабочих днях на территории Самарской области, начиная с 25 октября, - заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Соответствующий текст постановления руководителя региона опубликован в открытом доступе. В документе четко обозначено, как будет работать экономика, как будет жизнь региона организована в эти дни.

- Еще раз хочу попросить вас позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих: максимально использовать эти дни для самоизоляции. Только так, сообща, мы сможем разорвать цепочку распространения инфекции на территории нашего региона, предотвратить распространение смертельной инфекции. Напомню о том, что лучшая защита от инфекции - это вакцинация. Берегите себя и будьте здоровы, - обратился Дмитрий Азаров к землякам.

Справка "РГ"

Дополнительная нерабочие дни на территории Самарской области продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года