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21.10.2021 13:28
Рубрика: Власть

В Саратовской области по нацпроекту отремонтировали дома культуры

В Саратовской области завершился капитальный ремонт сельских домов культуры за счет средств, выделенных по федеральному проекту "Культурная среда" нацпроекта "Культура".
Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области

Как сообщили в пресс-службе областного министерства культуры, в селах Генеральском и Нижней Банновке клубы уже заработали после ремонта, а в Синеньких, Терликовке и Карпенке готовятся к торжественному открытию.

Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области
В Саратовской области открылась детская школа искусств

Например, ДК в селе Генеральском был открыт полвека назад и в этом году отмечает юбилей. В здании были отремонтированы внутренние помещения и фасад, в зале на потолке установили специальные плиты, улучшающие акустику. В помещении Дома культуры появилась санитарная комната, ведь раньше "удобства" здесь были на улице. При ремонте строители сохранили историческую отделку здания лепниной.

Рядом с клубом построили открытую сцену для проведения праздников и фестивалей.

В этом году на счет средств национального проекта проводится капитальный ремонт также в двух детских школах искусств: в Татищево, где он уже завершен, и в ДШИ № 8 Саратова. Здесь строители сейчас заканчивают ремонт кровли, отделочные и электромонтажные работы.

Как отметили в областном министерстве, благодаря национальному проекту даже в отдаленных районах региона появились современные учреждения с новым оборудованием, мебелью, специальной аппаратурой.

По словам исполняющей обязанности министра культуры Татьяны Астафьевой, теперь необходимо обеспечить сельские "очаги культуры" устойчивой интернет-связью.

-К 2024 году поставлена задача обеспечить стопроцентную возможность подключения к сети учреждений культуры региона.  Только при этом условии получится привлечь в клубы сельскую молодежь, - считает министр.

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