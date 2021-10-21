Байкерам и автотуристам проложили новый маршрут в Тару

Тара, старинный город в Омской области, отметивший 427-летие, родина народного артиста Михаила Ульянова, край реликтовой тайги получил еще один повод для развития туризма - город претендует на звание столицы мотокросса.

Местные предприниматели построили здесь современный мотодром, устроили соревнования Всероссийского и Международного масштаба, и прочно вошли в национальный спортивный календарь.

Новую трассу в Омской области уже опробовали сильнейшие мотогонщики Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ульяновска, Анжеро-Судженска, регионов Сибири, Урала, Юргы, а также стран бывшего СНГ. В этом году здесь впервые прошли зимний кросс сноубайков, Кубок России по мотокроссу среди женщин, международные соревнования на мотоциклах с колясками. Болельщиков из других регионов было много.

По словам специалистов, тарские автогонщики создали не просто трек, а мотодром европейского уровня. "Трасса соответствует всем современным стандартам, - считает судья международной категории Алексей Санников. - Хорошо подготовлена, безопасна для спортсменов. Траектория с крутыми поворотами, резкими подъемами и спусками позволяет сделать гонки весьма зрелищными. Здесь с успехом можно проводить соревнования самого высокого масштаба".

Тарские меценаты вложили проект десять миллионов рублей, в перспективе оборудуют трек трибунами. И уже подали заявку на государственный грант. А для подготовки спортсменов открыли школу юных автогонщиков.

"Создание качественной спортивной базы - это не только возможность сделать жизнь района насыщенной и интересной, но и отличный способ продвинуть территорию. А воспитание достойной смены - гарантия того, что проект будет развиваться", - считает один из авторов идеи, директор Центра "Застава Ермака" Сергей Трофимов.

"Мы уже вошли в план соревнований-2022, - сообщил "РГ" председатель Федерации мотоспорта Омской области Евгений Кульков. - А по итогам-2021 сделали прорыв. Сразу семь молодых спортсменов стали мастерами спорта, еще шесть сдали норматив КМС, а семилетний Артем Решетняк завоевал "серебро" Всероссийского первенства в младшем классе".

Сейчас в рамках госпрограммы "Безопасные и качественные дороги" завершается реконструкция дороги Омск - Тара, и взамен разбитого тракта появится скоростное шоссе. На днях откроется новая гостиница. А местные предприниматели готовы возводить новые, если будет такая потребность. Нацелены они и развивать каравайнинг, создавая кемпинги для туристов - любителей автогонок и здорового образа жизни.

Справка "РГ"

По данным минкультуры Омской области, в регионе действуют экскурсионные туры по ста направлениям в 18 районах. Разработано 75 туристических маршрутов.По данным Омскстата, гостей региона готовы принять более 140 гостиниц (40 процентов из них - в районах), а также более 70 специализированных средств размещения (80 процентов из них - сельские).

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