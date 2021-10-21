Фестиваль прессы в Омске: СМИ требуются "универсальные солдаты"

В Омске начал работу форум социальных предпринимателей "Инносиб-2021". Открыл его фестиваль СМИ, на который омский Союз журналистов собрал "акул пера" из разных регионов страны и зарубежья. Ведущие эксперты поделились опытом выживания в условиях пандемии и меняющихся медийных приоритетов.

Специалисты сходятся во мнении, что сегодня самыми востребованными становятся универсальные корреспонденты. Теперь владеть только словом уже мало. Важно еще уметь делать качественные снимки, вести видеосъемку, коротко и внятно комментировать сюжеты в режиме реального времени, а также вести блоги в социальных сетях.

Об этом, в частности, говорила редактор отдела корреспондентской сети "Российской газеты" Ольга Бухарова.

- Если бы не пандемия, не вынужденная "удаленка", мы, наверное, не узнали всех возможностей онлайн. И не стали бы так активно осваивать мультимедиа, - призналась Ольга Бухарова. - Сейчас наши журналисты этому учатся. И собкор "РГ" любого, даже самого отдаленного филиала, может подключиться к "большой планерке" с главным редактором, участниками которой еще пару лет назад были представители центрального офиса и сотрудники из регионов, прибывшие на стажировку. Сегодня к нашему "зуму" подключаются ведущие российские эксперты. Границы исчезают, открывая новые возможности. И это здорово. Недавно услышала шутку: а вдруг на самом деле ты счастлив, просто - бессимптомно… Возможно, это как раз про современную журналистику.

О развитии конвергентных СМИ говорили и другие спикеры. Передовые издания торопятся успеть за потребностями читателей. В рейтинге самых популярных вопросов в рамках полемики "Инносиба" - алгоритмы создания онлайн-газет, интернет-радио, мобильного телевидения, эффективного выхода в социальные сети. Инфографика, подкасты, блоги, интерактивные ссылки, оперативные видео: собственным опытом в освоении этих технологий в рамках полемики делились не только представители СМИ не только России, но и Египта, Казахстана, Великобритании.

Завтра форум продолжит работу. В повестке: способы выживания социально-ориентированного бизнеса в условиях пандемии.