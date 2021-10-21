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21.10.2021 10:06

Как прекратить нелегальный вывоз омской пшеницы в Казахстан

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 241(8592)
В Омской области завершается уборочная страда. План - три миллиона тонн зерна - почти выполнен. Специалисты надеются, что установившиеся в регионе погожие дни позволят аграриям достичь намеченного показателя.

Лето у земледельцев выдалось непростым. В июне Прииртышье накрыли засуха и суховей. Сразу в шестнадцати районах Омской области был введен режим ЧС. Общая площадь пострадавших полей составила шестьсот тысяч гектаров. Посевы на сорока тысячах гектаров полностью погибли. Хорошо, что наученные горьким опытом прошлых лет растениеводы застраховали 710 тысяч гектаров пашни.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
Цены на пшеницу в России растут в три раза медленнее, чем на мировом рынке

Отчасти спасли положение августовские дожди. Фатальных последствий удалось избежать и благодаря заранее принятым мерам.

- В прошлом году была качественно подготовлена значительная площадь пашни, - пояснил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Объем внесенных минеральных удобрений вырос на 154 процента по сравнению с весной 2020 года - с 29 до 45 тысяч тонн. Благодаря региональному субсидированию аграрии приобрели 191 единицу техники - тракторы, комбайны, зернотоковое оборудование, машины для внесения удобрений. Всего в техническое перевооружение вложено более 4,7 миллиарда рублей.

После завершения уборочной главная задача - сохранить урожай.

Между тем в этом году засуха наблюдалась не только в Омской области, но и в других регионах Сибири. От аномальной жары основательно пострадали и поля Казахстана. Сейчас омское зерно начинают активно вывозить в соседнее государство. Пошлиной его не облагают, поэтому сибирскую пшеницу декларируют как казахстанскую, а потом реэкспортируют.

Проблема настолько серьезна, что стала темой недавнего совещания оперативной рабочей группы в региональном минсельхозе. Речь главным образом шла о пресечении случаев нелегальной отгрузки зерна через пограничные переходы в Омской области.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский предложил подключить к этой работе Россельхознадзор, обеспечить службам контроля и пропуска доступ к сведениям о выданных сертификатах на каждую партию зерна для поставок в Казахстан, а также к данным о транспортных средствах, осуществляющих перевозку.

В настоящее время закупочная стоимость пшеницы третьего класса в СФО составляет 14500-16500 рублей за тонну. А в Акмолинской области Казахстана она доходит до 20 500 рублей.

Тем временем

По данным агентства "Зерно онлайн", в министерстве сельского хозяйства Казахстана подтвердили прогноз по экспорту зерна в объеме 6-6,5 миллиона тонн. Специалисты отмечают, что рост цен на внешних рынках позволит фермерам компенсировать выросшие затраты, связанные со снижением урожая в этом году. Внутри страны принимают комплекс мер, чтобы не допустить резкого роста цен на социальный хлеб.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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