Каким будет водно-зеленый каркас Новосибирска

Новости

Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
Власти Бурятии не будут объявлять дополнительные нерабочие дни 09:29
Путин проведет большую пресс-конференцию 09:17
В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом 09:17
В Алтайском крае введут QR-коды для посещений торговых центров 08:27
В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами 08:18
Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ 07:49
В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 07:47
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2 07:23
Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой 07:05
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
На Чукотке началась четвертая волна COVID-19 06:41
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 10:00
Рубрика: Власть

Каким будет водно-зеленый каркас Новосибирска

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 241(8592)
В Новосибирске создают водно-зеленый каркас. Рабочая группа планирует учесть опыт зарубежных стран и предложения ученых.

Помимо основной водной артерии - Оби, в черте города протекает восемь малых рек: семь в правобережной части (Ельцовка-1, Ельцовка-2, Нижняя Ельцовка, Каменка, Плющиха, Камышенка, Иня) и одна (Тула) в левобережной. Общая протяженность малых рек - около семидесяти километров, а ширина их долин варьируется от пятидесяти до трехсот метров. По оценке специалистов, это огромный потенциал для создания рекреационных зон.

Фото: iStock
Ученые выяснят причины скопления углекислого газа над лесами Сибири

Еще в 2017 году была разработана концепция развития общественных пространств "Зеленый Новосибирск". Тогда же началась реализация проекта "Формирование комфортной городской среды", который направлен на комплексное развитие общественных территорий. В муниципальную программу вошли расположенные рядом с водоемами пойма реки Каменки, набережная реки Ини, озеро Мышкино в поселке Пашино.

По словам заместителя мэра - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анны Терешковой, специалистами Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств было разработано два дизайн-проекта по развитию территорий в поймах рек, но потом стало понятно, что этого недостаточно. Власти решили подойти к вопросу комплексно и создать водно-зеленый каркас. В новом генплане города уже учтены зоны рекреации.

Еще одной поддержкой этой работы может стать пилотный проект в сфере умных городов "Водно-зеленый городской каркас", который начали осуществлять в феврале 2021 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В числе его участников - Екатеринбург, Казань и Краснодар.

- Мы тоже пытаемся войти в этот проект и ведем переговоры Министерством строительства России, - отметила Анна Терешкова. - Благодаря наработкам прошлых лет у нас есть такая возможность, что позволит получить финансовую поддержку, консультации федеральных и зарубежных экспертов по организации водно-зеленого каркаса.

Начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ "Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики" Светлана Гижицкая полагает: в первую очередь следует понять, что именно может стать основой водно-зеленого каркаса (ВЗК).

- Есть результаты инвентаризации водоемов 2011 года, а с 2017-го по 2021 год мы проводили инвентаризацию озелененных общественных пространств, то есть данные постоянно пополняются. Имеются и материалы лесоустроительных работ, которые будут утверждены в конце этого - начале будущего года. Но ряд территорий еще нужно обследовать - их никто и никогда не оценивал как озелененные. Я имею в виду прибрежные пространства вдоль основных водоемов и водотоков. Есть участки, где сохранена естественная природная среда, присутствуют культурные насаждения. Эти территории также могут послужить экологическим коридором, который бы соединял городские леса, парки, скверы, бульвары и в итоге создавал единую пешеходную сеть. Нужно определить границы пространств и раскрыть их возможности, - отметила Светлана Гижицкая на первом заседании рабочей группы по созданию ВЗК.

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
В Калининграде увеличивают площади для посадки деревьев и кустарников

- Наша цель - понять, какие функции эти территории могут выполнять в каркасе: как общественные пространства, буферные зоны, защитные водно-болотные территории, пешеходные или велосипедные пути, - добавила Анна Терешкова.

После этого, по мнению участников рабочей группы, необходимо зарезервировать данные территории, защитив их от застройки. Затем приступить к благоустройству и восстановлению природных экосистем. Возможно, потребуются изменения в генплане города и правилах землепользования и застройки.

На первом этапе специалисты изучат семь кластеров, которые прилегают к бассейнам малых рек и крупным городским акваториям, - Ельцовский, Каменско-Плющихинский, Криводановско-Толмачевский, Тулинский, Инской, Приобский и кластер Обского водохранилища.

Кстати

В мэрии рассчитывают, что к работе подключатся студенты новосибирских вузов и специалисты профильных институтов. Уже этим летом студенты участвовали в обследовании территорий.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям