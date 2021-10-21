Каким будет водно-зеленый каркас Новосибирска

В Новосибирске создают водно-зеленый каркас. Рабочая группа планирует учесть опыт зарубежных стран и предложения ученых.

Помимо основной водной артерии - Оби, в черте города протекает восемь малых рек: семь в правобережной части (Ельцовка-1, Ельцовка-2, Нижняя Ельцовка, Каменка, Плющиха, Камышенка, Иня) и одна (Тула) в левобережной. Общая протяженность малых рек - около семидесяти километров, а ширина их долин варьируется от пятидесяти до трехсот метров. По оценке специалистов, это огромный потенциал для создания рекреационных зон.

Еще в 2017 году была разработана концепция развития общественных пространств "Зеленый Новосибирск". Тогда же началась реализация проекта "Формирование комфортной городской среды", который направлен на комплексное развитие общественных территорий. В муниципальную программу вошли расположенные рядом с водоемами пойма реки Каменки, набережная реки Ини, озеро Мышкино в поселке Пашино.

По словам заместителя мэра - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анны Терешковой, специалистами Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств было разработано два дизайн-проекта по развитию территорий в поймах рек, но потом стало понятно, что этого недостаточно. Власти решили подойти к вопросу комплексно и создать водно-зеленый каркас. В новом генплане города уже учтены зоны рекреации.

Еще одной поддержкой этой работы может стать пилотный проект в сфере умных городов "Водно-зеленый городской каркас", который начали осуществлять в феврале 2021 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В числе его участников - Екатеринбург, Казань и Краснодар.

- Мы тоже пытаемся войти в этот проект и ведем переговоры Министерством строительства России, - отметила Анна Терешкова. - Благодаря наработкам прошлых лет у нас есть такая возможность, что позволит получить финансовую поддержку, консультации федеральных и зарубежных экспертов по организации водно-зеленого каркаса.

Начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ "Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики" Светлана Гижицкая полагает: в первую очередь следует понять, что именно может стать основой водно-зеленого каркаса (ВЗК).

- Есть результаты инвентаризации водоемов 2011 года, а с 2017-го по 2021 год мы проводили инвентаризацию озелененных общественных пространств, то есть данные постоянно пополняются. Имеются и материалы лесоустроительных работ, которые будут утверждены в конце этого - начале будущего года. Но ряд территорий еще нужно обследовать - их никто и никогда не оценивал как озелененные. Я имею в виду прибрежные пространства вдоль основных водоемов и водотоков. Есть участки, где сохранена естественная природная среда, присутствуют культурные насаждения. Эти территории также могут послужить экологическим коридором, который бы соединял городские леса, парки, скверы, бульвары и в итоге создавал единую пешеходную сеть. Нужно определить границы пространств и раскрыть их возможности, - отметила Светлана Гижицкая на первом заседании рабочей группы по созданию ВЗК.

- Наша цель - понять, какие функции эти территории могут выполнять в каркасе: как общественные пространства, буферные зоны, защитные водно-болотные территории, пешеходные или велосипедные пути, - добавила Анна Терешкова.

После этого, по мнению участников рабочей группы, необходимо зарезервировать данные территории, защитив их от застройки. Затем приступить к благоустройству и восстановлению природных экосистем. Возможно, потребуются изменения в генплане города и правилах землепользования и застройки.

На первом этапе специалисты изучат семь кластеров, которые прилегают к бассейнам малых рек и крупным городским акваториям, - Ельцовский, Каменско-Плющихинский, Криводановско-Толмачевский, Тулинский, Инской, Приобский и кластер Обского водохранилища.

Кстати

В мэрии рассчитывают, что к работе подключатся студенты новосибирских вузов и специалисты профильных институтов. Уже этим летом студенты участвовали в обследовании территорий.