Нацпроект помог производителю рыбной продукции увеличить выработку

Благодаря нацпроекту "Производительность труда" новосибирская компания "Рыбный хит" увеличила выработку продукции почти в 1,5 раза. Как рассказали в пресс-службе областного Агентства инвестиционного развития, такого эффекта удалось добиться на пилотном потоке - в кулинарном цехе.

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства объем производства на этом участке существенно вырос. Кулинарный цех наряду с цехом упаковки были выбраны в качестве пилотных потоков для участия в нацпроекте.

Новосибирский завод стал первым в России, запустившим реализацию проекта с расширенной поддержкой Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФКЦ). Это означает, что активная фаза взаимодействия с экспертами ФЦК составит один год, в отличие от других предприятий, где проект рассчитан на шесть месяцев.

С того момента, как компания стартовала в качестве участника нацпроекта, прошло полгода, и на предприятии подвели итоги за этот период.

- Наша цель вхождения в национальный проект - увеличить объем производства продукции без увеличения нагрузки на персонал, - подчеркивает замдиректора по производству компании "Рыбный хит" Евгений Старук. - В качестве пилотного мы выбрали участок, на котором высока доля ручного труда, при этом продукция именно кулинарного цеха очень востребована у потребителей. Специалисты ФЦК помогли иначе взглянуть на наши процессы, благодаря им выявлен ряд потерь.

В частности, помимо увеличения объемов производства и снижения себестоимости продукции, компания ушла от использования промежуточной тары. В компании считают, что в основе общего результата лежит планирование производства, в том числе, планирования смены, устранение лишних действий между фасовкой и упаковкой товара. Также на треть был снижен объем незавершенного производства, а сам процесс фасовки и упаковки стал вдвое быстрее.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

По словам старшего руководителя проекта ФЦК Александра Бычкова, ряд производственных потерь на кулинарном участке к настоящему моменту удалось устранить, сейчас реализация проекта стартовала в цехе упаковки. Но одновременно с этим на новосибирском предприятии действуют еще два дополнительных проекта, касающихся логистики и корпоративной культуры.

Справка "РГ"

Главной задачей нацпроекта "Производительность труда" является обеспечение роста соответствующего показателя на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики страны. Прежде всего результат достигается за счет внедрения инструментов бережливого производства. Участниками проекта стали около 45 новосибирских компаний. Планируется, что к 2024 году в проект войдет более 190 предприятий региона.