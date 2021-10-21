Норильск станет первым городом с автоматическим контролем состояния воздуха

Предприятия "Норникеля" станут участниками пилотного проекта по внедрению в России системы автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха.

Пилотный проект по созданию системы автоматического контроля будет запущен на предприятиях, а также в жилых зонах Норильска. Эксперимент позволит опробовать лучшие технологические решения по передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме с последующим расширением отработанных принципов и технологий на другие города-участники федерального проекта "Чистый воздух".

"Формирование данных о состоянии атмосферного воздуха сегодня происходит в "ручном режиме". Наша задача - создать единую систему, которая автоматически будет фиксировать выбросы, исключив человеческий фактор. Для этого будут установлены специализированные датчики на промышленных площадках и городских станциях мониторинга качества воздуха", - отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, вопрос качества воздуха является особенно чувствительным для жителей городов.

"Онлайн-мониторинг позволит оперативно реагировать на превышение выбросов в городах, реализовать первоочередные мероприятия исходя из конкретных загрязняющих веществ, по которым выявлены превышения, и повысит доступность экологической информации для граждан. Мониторинг качества воздуха станет одним из элементов единой государственной системы контроля за экологическими показателями воды, воздуха и почвы. Единая система анализа экологической обстановки появится к 2024 году", - добавила вице-премьер.

Цель федерального проекта "Чистый воздух" - снизить к 2024 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в 12 городах-участниках на 902 тысячи тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года.

В июне Виктория Абрамченко поручила разработать наказания для компаний, недостаточно снижающих вредные выбросы в атмосферу в 12 самых "грязных" российских городах. В список вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.