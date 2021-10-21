Новосибирская прокуратура проверит факт избиения ребенка охранником

В Новосибирске прокуратура Дзержинского района организовала проверку после инцидента в супермаркете, где от действий охранника пострадал ребенок. Как сообщили в областной прокуратуре, предметом проверки станет исполнение законодательства о частной охранной деятельности и защите прав детей.

Ранее проверку по поводу травмирования 13-летнего мальчика начали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. Это произошло 19 октября в одном из продуктовых супермаркетов, расположенных по адресу проспект Дзержинского, 1/3.

По данным следствия, ребенок выбирал товар, расставленный на полках магазина, однако его поведение не понравилось сотруднику ЧОП, обслуживающему магазин. Мужчина стал оскорблять несовершеннолетнего, хватал за одежду, заломил руки, а после нанес удар по спине.

Мальчик был направлен на медицинское обследование, которое должно установить характер и тяжесть полученных травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Работу следователей также взяли на контроль в прокуратуре.