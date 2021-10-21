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21.10.2021 14:15
Рубрика: Власть

Омский НПЗ построит первый в регионе скейт-парк под открытым небом

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омский НПЗ "Газпром нефти" приступил к строительству первого в Омске скейт-парка. Он разместится на территории в три тысячи квадратных метров.
Фото: Андрей Шавин Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

Современный комплекс для занятий экстремальными видами спорта появится на месте заброшенного котлована в историческом центре города - на улице Бударина. Новое общественное пространство станет не только площадкой для профессиональных скейтбордистов, но и местом притяжения для всех активных омичей. Сегодня скейтбордом увлекается много горожан разного возраста, но, к сожалению, в городе практически нет мест для тренировок.

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"Появление профессионального скейт-парка в нашем городе - это самое долгожданное событие для всех любителей экстремальных видов спорта. Сегодня у ребят нет своего пространства для тренировок, поэтому они занимаются неорганизованно. Например, на Любинском проспекте, где это может повредить малым архитектурным формам. С новым скейт-парком все будет иначе: он разместится в доступном для всех горожан месте притяжения молодежи и будет соответствовать высоким международным стандартам и требованиям безопасности для объектов подобного класса", - подчеркнул президент федерации роллерспорта в Омской области Анатолий Степанов", - считает президент омской федерации роллерспорта Омской области Анатолий Степанов.

Новый объект городской инфраструктуры будет оснащен современным спортивным оборудованием. Расположение фигур и трамплинов в скейт-парке продумано проектировщиками так, чтобы было удобно и интересно как опытным райдерам, так и новичкам. Здесь также разместятся площадки для роллеров, любителей амплитудных трюков на самокатах и велосипедистов-фристайлеров.

Отмечается, что важнейшей частью проекта станет комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Современное общественное пространство откроет новые возможности для развития молодежного хобби, отдыха и общения в кругу единомышленников.

Многофункциональный комплекс под открытым небом будет построен в центре Омска по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

- На протяжении многих лет ОНПЗ является надежным партнером города в реализации крупнейших инвестиционных проектов, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин. - Серьезную поддержку получают ключевые социальные направления: образование, культура, спорт. Предприятие вносит весомый вклад в повышение качества жизни, делая все, чтобы городское пространство было привлекательным для самих омичей. Такие проекты, как скейт-парк, популяризируют массовый спорт, активный образ жизни. Не исключено, что скейт-парк станет площадкой не только для ежедневных тренировок, но и для проведения соревнований различного уровня.

Развитие детского и молодежного спорта - одно из ключевых направлений предприятия в рамках реализации социальных проектов. С 2013 года ОНПЗ строит в Омске спортивные площадки и специализированные площадки для воркаута в разных районах города, модернизирует спортзалы в общеобразовательных и спортивных школах, обновляет действующую инфраструктуру. Все проекты направлены на формирование здорового образа жизни у омичей, популяризацию и развитие массового спорта в Омской области.

- Омский НПЗ принимает активное участие в реализации проектов, направленных на возведение новых объектов спортивной инфраструктуры, благоустройство городской среды, - говорит генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Проект по строительству скейт-парка имеет для нас особую значимость, ведь это будет первый спортивный комплекс такого рода в нашем регионе. Поддерживая востребованные виды спорта, мы создаем дополнительные возможности для самореализации омичей, для вовлечения их в насыщенную, активную жизнь, где здоровье и хорошая физическая форма остаются одними из важнейших трендов.

Строительство скейт-парка планируется завершить в 2022 году. Ожидается, что многофункциональный спортивный комплекс откроется к следующему летнему сезону. Не исключено, что новое общественное пространство станет площадкой не только для ежедневных тренировок, но и для проведения соревнований различного уровня.

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