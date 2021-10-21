Почему в Сибири растет оборот некачественных стройматериалов

В Сибири увеличивается оборот контрафактных и фальсифицированных строительных материалов. В чем причины происходящего? Как остановить недобросовестных производителей, угрожающих экономике макрорегиона, жизни и здоровью людей?

Поток жалоб на качество материалов для строительства жилья, зданий и сооружений в Сибирском федеральном округе в последние месяцы набирает силу.

- К нам обращаются и предприятия, и физлица, столкнувшиеся с поставками бывших в употреблении труб, фальсифицированного кабеля и прочей электротехнической продукции, а также цемента низкого качества, - говорит координатор по СФО Национального объединения строителей ("НОСТРОЙ"), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса региональной Общественной палаты Максим Федорченко. - Проблема становится еще более актуальной из-за продолжающегося роста цен на стройматериалы. Подрядчики стараются сэкономить, и теневой рынок расцветает. Есть вопросы и к сертификатам, которые должны подтверждать качество продукции. Хорошо оснащенная лаборатория строительного контроля выдает честные документы, однако многие производители и поставщики предпочитают туда не обращаться, а искать обходные пути. Все это отражается на состоянии отрасли.

По словам зампредседателя Общественной палаты Новосибирской области Владимира Ермолы, строительные компании и отраслевые ассоциации сегодня серьезно озабочены распространением фальсификата и контрафакта. Ведь его использование отрицательно влияет на качество возводимых объектов. Но чем обусловлен всплеск активности недобросовестных производителей и поставщиков сырья и материалов для стройки? Эксперты уверены: главным образом изменениями в правовом регулировании государственного контроля и надзора.

Так, с 1 июля этого года, когда в силу вступил так называемый закон-спутник - федеральный закон № 170 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", государство фактически перестало контролировать оборот стройматериалов, лишив Росстандарт соответствующих полномочий.

- Раньше мы осуществляли надзор над соблюдением семнадцати технических регламентов Таможенного союза, регулирующих требования к ряду товаров, включая трубы, электрокабель, радиаторы отопления, цемент, бетон. В рамках осуществления полномочий Росстандарт ежегодно проводил около восьми тысяч проверок, из них 3,5 тысячи были связаны с соблюдением обязательных требований к продукции. С 2015 года проверено 843 предприятия по производству и реализации цемента, и у 114 выявлены нарушения. Только в СФО за этот период состоялись проверки 103 организаций, по результатам которых выявлены нарушения в двадцати случаях, - подчеркивает начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин. - Также Сибирским межрегиональным территориальным управлением было проведено 44 проверочных мероприятия на основании поступающих материалов, указывающих на наличие нарушений. В 36 случаях нарушения подтвердились. Общая сумма наложенных штрафов составила около 2,5 миллиона рублей.

Благодаря этой работе, а также введению обязательной сертификации цемента, действующей в нашей стране уже пять лет, объемы сбыта некачественного "хлеба строительства" сократились. По данным исследовательского центра "Международная торговля и интеграция", его незаконный оборот снизился с 11,7 миллиона тонн в 2015-м до 3,16 миллиона тонн в 2020 году, а ущерб отрасли за тот же период уменьшился с 44,5 миллиарда до 13,3 миллиарда рублей. Хотя, конечно же, никто не считал проблему полностью решенной. Однако теперь Росстандарт не только приостановил плановые и внеплановые проверки, но и потерял возможность заниматься профилактикой нарушений, информировать о них потребителей, анализировать состояние рынка и так далее.

Между тем использование некачественных стройматериалов - прямой путь к загрязнению окружающей среды, ухудшению качества жизни и здоровья граждан, а также к снижению запаса прочности объектов капстроительства, вплоть до их обрушения. Зампредседателя Общественного совета при ФАС, член Общественного совета при Новосибирском УФАС России Валерий Бодренков приводит конкретные примеры. Молодая многодетная семья сибиряков построила себе дом, закупив цемент в одной из придорожных торговых точек. Благо новоселье решили отложить до весны, так как за зиму дом попросту развалился. А еще в Новосибирске после серии проверок закрылся нелегальный перевалочный пункт цемента. "Хлеб стройки" вперемешку с золой там продавали тоннами.

- Правовое регулирование и правоприменительная практика в сфере противодействия распространению фальсификата и контрафакта на рынке стройматериалов и до принятия закона-спутника были далеки от совершенства. Теперь же система почти полностью разрушена, - констатирует Валерий Бодренков.

Зато уже становится системой проверять сертификаты на стройматериалы, но не качество последних. Несмотря на то что правильная документация нередко сопровождает продукцию, не отвечающую техрегламентам по результатам испытаний.

- Если нет надзора на стадии обращения товара, производители начинают выпускать его без необходимой проверки либо все это делается формально, - подчеркивает Александр Кузьмин. - В результате на рынке растет доля опасной продукции, прежде всего импортной.

Приходится признать: отмена государственного конт-роля и надзора в сфере промышленности стройматериалов развязала руки недобросовестным предпринимателям и, как следствие, создала реальную угрозу безопасности людей, стимулировала рост объемов теневой экономики. Снижая себестоимость продукции в ущерб качеству, производители низкопробного товара продают его по демпинговым ценам. И никто не даст гарантии, что для возведения нового объекта - многоквартирного жилого дома, больницы, школы, моста или взлетно-посадочной полосы - не применялись фальсифицированные или контрафактные материалы.

Чтобы изменить ситуацию, по мнению большинства экспертов, необходимо как можно быстрее вернуть Росстандарту полномочия по госконтролю производства отдельных видов товаров.

Предложения об устранении противоречий в нормативно-правовых актах эксперты направили в минэкономразвития и минпромторг РФ, Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и другие федеральные органы власти.

Мнение

Геннадий Рассказов, член правления НО "СОЮЗЦЕМЕНТ", первый вице-президент АО "ХК "Сибцем":

- Стоит рекомендовать Росаккредитации регулярно проводить контрольные мероприятия в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются оценкой качества строительной продукции. В экспертные группы при Росаккредитации, оценивающие тех, кто подает заявки на этот вид деятельности, необходимо включать технических экспертов. Все это повысит ответственность органов сертификации. Для выполнения "Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции" следует рассмотреть возможность принятия национального технического регламента о безопасности строительных материалов.