В Новосибирске полиция проверит драку у общежития педуниверситета

Сотрудники полиции начали проверку по факту конфликта, произошедшего возле общежития Новосибирского государственного педагогического университета. Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, на данный момент установлены двое участников потасовки.

Поводом для проверки стала видеозапись, которую вела девушка, ставшая очевидцем конфликта. На кадрах видно, как двое молодых людей выясняют отношения на кулаках. Несколько человек пытаются их разнять, из-за чего создается впечатление массовой драки. Запись вызвала общественный резонанс, так как изначально в соцсетях сообщалось о серьезных травмах, которые получили три человека. Однако в полиции эту информацию пока не подтверждают.

- В вечернее время 15 октября в полицию поступило сообщение о конфликте в Октябрьском районе Новосибирска. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Двое из трех нападавших были установлены и опрошены, проводится работа по установлению местонахождения третьего. Выясняются все обстоятельства произошедшего. За медицинской помощью никто из участников конфликта не обращался, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.