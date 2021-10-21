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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске полиция проверит драку у общежития педуниверситета

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Сотрудники полиции начали проверку по факту конфликта, произошедшего возле общежития Новосибирского государственного педагогического университета. Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, на данный момент установлены двое участников потасовки.

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Поводом для проверки стала видеозапись, которую вела девушка, ставшая очевидцем конфликта. На кадрах видно, как двое молодых людей выясняют отношения на кулаках. Несколько человек пытаются их разнять, из-за чего создается впечатление массовой драки. Запись вызвала общественный резонанс, так как изначально в соцсетях сообщалось о серьезных травмах, которые получили три человека. Однако в полиции эту информацию пока не подтверждают.

- В вечернее время 15 октября в полицию поступило сообщение о конфликте в Октябрьском районе Новосибирска. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Двое из трех нападавших были установлены и опрошены, проводится работа по установлению местонахождения третьего. Выясняются все обстоятельства произошедшего. За медицинской помощью никто из участников конфликта не обращался, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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