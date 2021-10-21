СибГИУ подписал соглашения о создании "металлургического пояса"

Мировой энергетический кризис для экономики Кемеровской области пришелся как нельзя кстати. Рекордно низкие прошлогодние цены на уголь совершили разворот на 180 градусов. Но будущее региона, по мнению экспертов, не должно зависеть исключительно от конъюнктуры угольного рынка, пришла пора совершать прорывы и в других направлениях. В первую очередь в образовании и науке.

Курс на миллионники

Главной темой для обсуждения в Кемеровской области в октябре стала, разумеется, инициатива губернатора Сергея Цивилева по ускоренному развитию двух столиц региона - Кемерова и Новокузнецка, - которую он озвучил на рабочей встрече с президентом России. В случае реализации этого мегапроекта оба города могут уже к 2030 году получить статус миллионников. На этом фоне новость о том, что старейший, вернее, первый вуз Кузбасса - Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) - подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими металлургическими вузами России, прошла почти незамеченной. Но именно с таких, казалось бы, незаметных шагов сегодня начинается то самое будущее, о котором мечтают в Кемеровской области, - будущее региона как мощного образовательного и научного центра Западной Сибири.

О деталях соглашения между Череповецким государственным университетом, Липецким государственным техническим университетом и СибГИУ на прошлой неделе на своей пресс-конференции рассказал ректор сибирского вуза Алексей Юрьев.

- Наша задача - создать коллаборацию, в которую вошли бы все металлургические вузы России. Создание так называемого "металлургического пояса" - это одно из стратегически важных направлений нашей работы. Главная цель - подготовка высококвалифицированных инженерных кадров в области металлургического, экологического, транспортного и машиностроительного направлений. Важная деталь. Речь идет не о каких-то абстрактных намерениях. Университеты - участники соглашения уже выстроили стратегическое партнерство с лидерами металлургической и горнодобывающей индустрии, среди которых "ЕВРАЗ", "Северсталь", НЛМК, - заявил Алексей Юрьев.

По его прогнозу, количество партнеров, как среди российских вузов, так и среди металлургических предприятий, будет расти. Это позволит эффективно готовить квалифицированных специалистов, соответствующих самым высоким требованиям компаний мирового уровня.

- Реализуя коллаборацию вузов и отраслевых лидеров в формате технологического "пояса", мы открываем перед нашими студентами, молодыми учеными, преподавателями новые возможности для самореализации, расширяем образовательную и научную базы, одновременно наполняя ее новыми знаниями, навыками и более высокими компетенциями. Тем самым мы повышаем конкурентоспособность наших выпускников, их востребованность в регионах проживания, что позитивно скажется на росте в нашем случае экономики родного Кузбасса, - уверен ректор СибГИУ.

Индустриальное партнерство

Тесное сотрудничество с лидерами экономики Кузбасса ("ЕВРАЗ", "РУСАЛ", "Сибшахтострой", КЗФ, Распадская угольная компания) уже много лет является визитной карточкой университета. При заинтересованной поддержке промышленных предприятий модернизация СибГИУ идет непрерывно. Так, в сентябре в вузе торжественно открыли Центр цифровых компетенций, который будет использоваться при подготовке специалистов в области анализа и обработки больших данных (datascientist, dataengineer, dataanalist) и разработчиков python/java для промышленного сектора региональной экономики. Средства в его создание инвестировала компания "ЕВРАЗ".

Другой партнер вуза - "Сибшахтострой" - вложился в новую лабораторию, оснащенную современным оборудованием компании SchneiderElectric - признанного лидера в области промышленной автоматизации.

- Лаборатория систем автоматизации и диспетчеризации технологических комплексов и промышленных предприятий предназначена для обучающихся по направлениям подготовки профессионалов из списка топ-50, то есть из самых востребованных профессий в России. В лаборатории находятся те приборы и те процессы, с которыми выпускник встретится непосредственно на производстве, - подчеркнул Алексей Юрьев.

Летом при поддержке АО "Кузнецкие ферросплавы" в вузе была открыта современная поточная аудитория. Она рассчитана на 130 студентов и оборудована современными мультимедийными средствами - светодиодным экраном с диагональю 4,5 метра с управлением при помощи тачскрина, звуковой системой класса Hi-Fi, камерами для видеоконференций.

- Сегодня это самая высокотехнологичная аудитория из шести, запущенных в университете ранее. Открытие лабораторий и аудитории при финансовой помощи наших индустриальных партнеров - это не благотворительность со стороны бизнеса, это обоюдовыгодное предприятие. На этих образовательных мощностях мы взращиваем нового выпускника, который четко знает свою профессию и ориентирован на существующее современное производство, - пояснил ректор СибГИУ.

Для общего пользования

И, наконец, главное событие этой осени в научной жизни не только СибГИУ, но и, пожалуй, всей Южно-кузбасской агломерации - это открытие центра Геоэкологии, которое состоялось на прошлой неделе. Это совместный проект вуза и компании "ЕВРАЗ", первое в Кемеровской области социально-образовательное пространство, призванное служить принципам ESG, мирового бренда "зеленой" экономики. В состав центра входят: лаборатория экологии водного и воздушного бассейнов, лаборатория рециклинг-технологий, макет очистных сооружений и лаборатория химических методов исследования. Последняя, к слову, позволит вести подготовку по стандартам WorldSkills Россия по компетенции R6 "Лабораторный химический анализ".

- Геоэкология - центр общего и широкого пользования. Здесь смогут заниматься в год 650 студентов из всех институтов. Цель образовательного пространства также заключается в научных исследованиях, в том числе в рамках исследований НОЦ мирового уровня "Кузбасс", - поделился деталями проекта ректор СибГИУ.

Прямая речь

Алексей Юрьев, ректор СибГИУ:

- Стратегические задачи вуза на предстоящую, а по сути уже идущую приемную кампанию - это, во-первых, стопроцентный охват школ и учреждений среднего профессионального образования не только Новокузнецка, но и всего юга Кемеровской области. Во-вторых, абитуриентоформирующая работа совместно с индустриальными партнерами, агитация в школах, "дни индустриальных партнеров", поддержание традиций трудовых династий.

И, разумеется, повышение узнаваемости бренда университета, которому в этом году исполнился 91 год. СибГИУ - это первый вуз Кузбасса.

Тем временем

Недавно в университете прошла стратегическая сессия "Разработка концепции развития института педагогического образования СибГИУ". Экспертом выступила Елена Брель, доктор психологических наук, профессор кафедры истории и философии образования МГУ имени М. В. Ломоносова. Результатом сессии стало подписание соглашения между МГУ и СибГИУ о сотрудничестве в области образования и науки.

Кстати

Молодые ученые СибГИУ скоро получат суперсовременный сканирующий цифровой микроскоп. Субсидию на его приобретение предоставило вузу Министерство науки и высшего образования РФ. Оборудование предназначено для лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений. За время реализации проекта планируется также приобрести дополнительное оборудование по пробоподготовке - автоматическую напылительную установку, устройство для исследования элементного состава, кристаллографический анализ. Микроскоп и различные приставки к нему расширяют спектр изучаемых материалов от металла до пластмассы. Это дает возможность применения прибора не только в металлургии и горном деле, но и в изучении сырья неприродного происхождения.