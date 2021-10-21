СибГИУ подписал соглашения о создании "металлургического пояса"

Курс на миллионники
Главной темой для обсуждения в Кемеровской области в октябре стала, разумеется, инициатива губернатора Сергея Цивилева по ускоренному развитию двух столиц региона - Кемерова и Новокузнецка, - которую он озвучил на рабочей встрече с президентом России. В случае реализации этого мегапроекта оба города могут уже к 2030 году получить статус миллионников. На этом фоне новость о том, что старейший, вернее, первый вуз Кузбасса - Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) - подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими металлургическими вузами России, прошла почти незамеченной. Но именно с таких, казалось бы, незаметных шагов сегодня начинается то самое будущее, о котором мечтают в Кемеровской области, - будущее региона как мощного образовательного и научного центра Западной Сибири.
О деталях соглашения между Череповецким государственным университетом, Липецким государственным техническим университетом и СибГИУ на прошлой неделе на своей пресс-конференции рассказал ректор сибирского вуза Алексей Юрьев.
- Наша задача - создать коллаборацию, в которую вошли бы все металлургические вузы России. Создание так называемого "металлургического пояса" - это одно из стратегически важных направлений нашей работы. Главная цель - подготовка высококвалифицированных инженерных кадров в области металлургического, экологического, транспортного и машиностроительного направлений. Важная деталь. Речь идет не о каких-то абстрактных намерениях. Университеты - участники соглашения уже выстроили стратегическое партнерство с лидерами металлургической и горнодобывающей индустрии, среди которых "ЕВРАЗ", "Северсталь", НЛМК, - заявил Алексей Юрьев.
По его прогнозу, количество партнеров, как среди российских вузов, так и среди металлургических предприятий, будет расти. Это позволит эффективно готовить квалифицированных специалистов, соответствующих самым высоким требованиям компаний мирового уровня.
- Реализуя коллаборацию вузов и отраслевых лидеров в формате технологического "пояса", мы открываем перед нашими студентами, молодыми учеными, преподавателями новые возможности для самореализации, расширяем образовательную и научную базы, одновременно наполняя ее новыми знаниями, навыками и более высокими компетенциями. Тем самым мы повышаем конкурентоспособность наших выпускников, их востребованность в регионах проживания, что позитивно скажется на росте в нашем случае экономики родного Кузбасса, - уверен ректор СибГИУ.
Индустриальное партнерство
Тесное сотрудничество с лидерами экономики Кузбасса ("ЕВРАЗ", "РУСАЛ", "Сибшахтострой", КЗФ, Распадская угольная компания) уже много лет является визитной карточкой университета. При заинтересованной поддержке промышленных предприятий модернизация СибГИУ идет непрерывно. Так, в сентябре в вузе торжественно открыли Центр цифровых компетенций, который будет использоваться при подготовке специалистов в области анализа и обработки больших данных (datascientist, dataengineer, dataanalist) и разработчиков python/java для промышленного сектора региональной экономики. Средства в его создание инвестировала компания "ЕВРАЗ".
Другой партнер вуза - "Сибшахтострой" - вложился в новую лабораторию, оснащенную современным оборудованием компании SchneiderElectric - признанного лидера в области промышленной автоматизации.
- Лаборатория систем автоматизации и диспетчеризации технологических комплексов и промышленных предприятий предназначена для обучающихся по направлениям подготовки профессионалов из списка топ-50, то есть из самых востребованных профессий в России. В лаборатории находятся те приборы и те процессы, с которыми выпускник встретится непосредственно на производстве, - подчеркнул Алексей Юрьев.
Летом при поддержке АО "Кузнецкие ферросплавы" в вузе была открыта современная поточная аудитория. Она рассчитана на 130 студентов и оборудована современными мультимедийными средствами - светодиодным экраном с диагональю 4,5 метра с управлением при помощи тачскрина, звуковой системой класса Hi-Fi, камерами для видеоконференций.
- Сегодня это самая высокотехнологичная аудитория из шести, запущенных в университете ранее. Открытие лабораторий и аудитории при финансовой помощи наших индустриальных партнеров - это не благотворительность со стороны бизнеса, это обоюдовыгодное предприятие. На этих образовательных мощностях мы взращиваем нового выпускника, который четко знает свою профессию и ориентирован на существующее современное производство, - пояснил ректор СибГИУ.
Для общего пользования
И, наконец, главное событие этой осени в научной жизни не только СибГИУ, но и, пожалуй, всей Южно-кузбасской агломерации - это открытие центра Геоэкологии, которое состоялось на прошлой неделе. Это совместный проект вуза и компании "ЕВРАЗ", первое в Кемеровской области социально-образовательное пространство, призванное служить принципам ESG, мирового бренда "зеленой" экономики. В состав центра входят: лаборатория экологии водного и воздушного бассейнов, лаборатория рециклинг-технологий, макет очистных сооружений и лаборатория химических методов исследования. Последняя, к слову, позволит вести подготовку по стандартам WorldSkills Россия по компетенции R6 "Лабораторный химический анализ".
- Геоэкология - центр общего и широкого пользования. Здесь смогут заниматься в год 650 студентов из всех институтов. Цель образовательного пространства также заключается в научных исследованиях, в том числе в рамках исследований НОЦ мирового уровня "Кузбасс", - поделился деталями проекта ректор СибГИУ.
Алексей Юрьев, ректор СибГИУ:
- Стратегические задачи вуза на предстоящую, а по сути уже идущую приемную кампанию - это, во-первых, стопроцентный охват школ и учреждений среднего профессионального образования не только Новокузнецка, но и всего юга Кемеровской области. Во-вторых, абитуриентоформирующая работа совместно с индустриальными партнерами, агитация в школах, "дни индустриальных партнеров", поддержание традиций трудовых династий.
И, разумеется, повышение узнаваемости бренда университета, которому в этом году исполнился 91 год. СибГИУ - это первый вуз Кузбасса.
Тем временем
Недавно в университете прошла стратегическая сессия "Разработка концепции развития института педагогического образования СибГИУ". Экспертом выступила Елена Брель, доктор психологических наук, профессор кафедры истории и философии образования МГУ имени М. В. Ломоносова. Результатом сессии стало подписание соглашения между МГУ и СибГИУ о сотрудничестве в области образования и науки.
Молодые ученые СибГИУ скоро получат суперсовременный сканирующий цифровой микроскоп. Субсидию на его приобретение предоставило вузу Министерство науки и высшего образования РФ. Оборудование предназначено для лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений. За время реализации проекта планируется также приобрести дополнительное оборудование по пробоподготовке - автоматическую напылительную установку, устройство для исследования элементного состава, кристаллографический анализ. Микроскоп и различные приставки к нему расширяют спектр изучаемых материалов от металла до пластмассы. Это дает возможность применения прибора не только в металлургии и горном деле, но и в изучении сырья неприродного происхождения.