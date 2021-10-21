Ученые подтвердили влияние скачков давления на здоровье

Новосибирские ученые подтвердили опасность резких скачков атмосферного давления для живых существ. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, перепады негативно сказываются, в частности, на репродуктивной функции.

В своей работе исследователи использовали многомерный статистический анализ методом главных компонент. Это один из ключевых приемов датасайенс, который ранее помог Нобелевским лауреатам 2021 года по физике обнаружить закономерности долгосрочного формирования климата на нашей планете.

Авторы проекта проанализировали особенности репродуктивного потенциала экспериментальных животных, который оказался снижен по исходно неизвестным причинам. Пытаясь понять, какие факторы подавляют плодовитость животных, ученые проанализировали данные метеонаблюдений по ключевым параметрам: температура и влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление и по ряду других показателей. Использовались открытые данные Гидрометцентра.

Анализ помог исключить риски негативного влияния на репродуктивные возможности обычных суточных колебаний температуры воздуха, других параметров погоды, включая резкое повышение атмосферного давления. Однако внезапное падение этого показателя на 100 миллиметров ртутного столба и более оказалось серьезным стрессогенным фактором, который был сопряжен со снижением репродуктивной функции животных.

- На первый взгляд, даже такое резкое снижение атмосферного давления не должно давать эффекта гипоксии и связанного с ней стресса, от которого страдают живые существа, в том числе человек. Ведь это уменьшает доступность кислорода лишь на 2-3 процента по сравнению с обычными концентрациями этого газа в атмосфере при стандартных уровнях давления, - отмечает нейробиолог кафедры физиологии НГУ, доцент Петр Меньшанов. - Однако подобный вывод корректен лишь для хорошо вентилируемых пространств, либо на открытом воздухе, где идет постоянная рециркуляция воздуха.

Однако, по словам ученого, если речь идет о постоянно пребывании закрытом, плохо проветриваемом помещении, где восстановления "сожженного" телом кислорода не происходит, любое дополнительное снижение доступности кислорода будет критичным. Это может дать различные побочные эффекты. Если в случае экспериментальных животных отмечается падение плодовитости и числа потомков, то что касается человека - это сильные головные боли, мигрени, носовые кровотечения и даже растущие риски инсульта головного мозга.

По оценке ученых ИЦиГ СО РАН, принимавших участие в исследованиях, использованные в работе плодовые мушки обладают серьезной устойчивостью к гипоксии и оксидативному стрессу. То есть обычные факторы изменения окружающей среды не оказывают на них значительного влияния. Поэтому открытие новосибирских биологов ставит вопрос о включении резкого снижения атмосферного давления в перечень потенциально опасных метеорологических явлений. Как считают ученые, об этом факторе целесообразно сообщать населению для своевременной профилактики негативных последствий.

Результаты исследований были опубликованы в ведущем профильном международном журнале "Insects".