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21.10.2021 10:13
Рубрика: Власть

В Алтайском крае планируют увеличить курортный сбор

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Юрий Прокопьев (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 241(8592)
Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания планируют на сессии в конце октября рассмотреть вопрос об увеличении курортного сбора, cредства от которого идут на развитие туристической инфраструктуры. Предполагается, что увеличение ставки дополнительно принесет в региональный бюджет около одиннадцати миллионов рублей. При этом размер курортного сбора в Алтайском крае составит 50 процентов от максимально возможной по федеральному закону.

Напомним, что в 2018 году город-курорт Белокуриха вошел в число пилотных территорий, где взимали курортный сбор в порядке эксперимента. За восемь месяцев этого года он принес 18,5 миллиона рублей, а за все время - 106 миллионов.

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В июле прошлого года сбор был временно отменен, а на период 2021-2022 годов ставку снизили с пятидесяти до тридцати рублей в сутки. Депутаты предлагают вернуть ее прежний уровень. В пояснительной записке законопроекту говорится, что заполняемость объектов размещения в Белокурихе, как и деятельность курортных объектов в целом, стабилизировались.

В прошлом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений и приостановки работы алтайские санатории недосчитались значительного числа туристов, а вместе с ними - доходов и прибыли. Загрузка, по данным Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, упала с 65 до 43 процентов по сравнению с 2019 годом, а число отдыхающих сократилось в полтора раза. И доходы санаториев края снизились на четверть - с 5,9 до 4,4 миллиарда рублей, прибыль упала почти в пять раз - с 472 до 92 миллионов рублей.

Тем не менее по итогам 2020 года семь санаториев Алтайского края вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц", который ежегодно составляет Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Ростуризма. По мнению составителей рейтинга, завершить год с небольшой, но все-таки прибылью алтайским здравницам позволила достаточно высокая средняя стоимость путевок, которая традиционно на двадцать-тридцать процентов выше, чем в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.

Но даже в условиях заметного снижения турпотока загрузка санаториев в Алтайском крае остается одной из самых высоких в стране. Больше она была в прошлом году только в Калининградской области - 46 процентов. В Алтайском крае и Республике Башкортостан она составила 43 процента. А во всех остальных курортных регионах загруженность санаториев была ниже и варьировалась от 24 процентов в Краснодарском крае и до 41 процента в Ставропольском.

Фото: Министерство курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
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В этом году в летний оздоровительный сезон санаторно-курортные предприятия смогли поправить свое финансовое положение. Загрузка существенно выросла, чему способствовала программа туристического кешбэка. В управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края отметили, что санатории и отели активно участвуют в программе возврата средств за турпоездки. Если в 2020 году к ней подключилось шестнадцать коллективных средств размещения края, то в этом году - уже более тридцати.

Однако о полном восстановлении экономики отрасли пока говорить рано. Эксперты Ассоциации оздоровительного туризма прогнозируют, что по итогам 2021 года санаторно-курортные организации смогут выйти на показатели примерно в 85-90 процентов от уровня 2019-го.

Прямая речь

Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

- Нынешний сезон сложился более благоприятно для участников туристического рынка, в том числе и для санаторно-курортных предприятий, чем прошлогодний. Летом край посетило почти 890 тысяч туристов, что на сорок процентов больше, чем в 2020 году. Число зарегистрированных в коллективных средствах размещения туристов, в том числе в санаториях, почти достигло допандемийного уровня. Вырос и объем предоставленных услуг в отрасли. К 1 сентября он достиг 3,77 миллиарда рублей, превысив показатели 2019 года на тринадцать процентов.

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