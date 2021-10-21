В Алтайском крае введут QR-коды для посещений торговых центров

Правительство Алтайского края решило в ближайшее время ввести в регионе QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В крае уже начали готовить список общественных мест, куда нельзя будет пройти без специального кода, сообщили в региональном правительстве.

По мнению участников заседания оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19, которое прошло 21 октября, введение QR-кодов должно подвигнуть людей к вакцинации. Пока в регионе количество привитых не превышает 30 процентов от населения края. При этом уровень заболеваемости стабильно растет уже несколько недель. Сегодня ежесуточное число выявленных новых случаев заражения коронавирусом уже приближается к 400, смертность доходит до 30 человек в сутки.

Губернатор Виктор Томенко сообщил, что в прошлом году в пик заболеваемости в крае было загружено 5,9 тысячи ковидных коек - свыше 90 процентов заполняемости. А сейчас заполнены уже свыше 4,5 тысячи мест.

QR-протоколирование планируют ввести для входа в крупные торговые центры, учреждения культуры и другие объекты с массовым пребыванием людей. Список таких учреждений уже готовят в правительстве. По словам замминистра культуры Алтайского края Алексея Бочарова, чтобы попасть в учреждение культуры, жители региона должны поставить прививку и получить через портал "Госуслуги" сертификат в виде QR-кода. Его можно загрузить на телефон или распечатать и носить с собой. "Никаких существенных ограничений мы здесь не видим. Нужно вакцинироваться и ходить свободно", - уверен Бочаров.