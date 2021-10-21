В атмосфере Арктики повысилась концентрация углекислого газа и метана

Ученые России и Германии зафиксировали рост содержания углерода и метана в атмосфере Арктики. Это подтверждают первые данные наблюдений, полученные с помощью станции, недавно развернутой специалистами РАН на Таймыре. Результаты исследования опубликовал журнал Atmosphere.

Станция "ДИАМИС", установленная на побережье Северного Ледовитого океана, улавливает наземные и морские составляющие парниковых газов. Наблюдения показывают, что экосистемы Земли поглощают и выделяют углекислый газ, а также метан, с разной скоростью. Она зависит от многих факторов, в том числе от влияния деятельности человека и от сезонности, поскольку летом зеленый покров впитывает углекислоту интенсивнее, очищая воздух. Однако общая тенденция неутешительна: измерения последних лет свидетельствуют о том, что концентрация углекислого газа и метана в атмосфере неуклонно растет, сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

Можно сделать предварительные выводы, касающиеся глобальных изменений климата на Земле. По информации ученых, скорость повышения температуры воздуха в Арктике как минимум вдвое превышает скорость потепления в целом для Северного полушария. В связи с этим фиксируются разнообразные изменения окружающей среды региона. Среди них - деградация вечной мерзлоты, повышение продуктивности растительного покрова, усиление микробного разложения в почвах. Эти изменения, по мнению ученых Сибири, способны спровоцировать очередное увеличение выбросов парниковых газов, хотя Арктика и без того считается "горячей точкой".

Исследователи отмечают, что схожие результаты наблюдений регистрируются обсерваторией "ZOTTO" в среднетаежной зоне Сибири и над многими другими лесными территориями региона. Впрочем, полноценно судить о поведении углерода могут позволить лишь исследования в разных районах мира с учетом разных природно-климатических факторов и влияния человека, говорит кандидат биологических наук, координатор обсерватории "ZOTTO" Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Алексей Панов.