В Барнауле после капремонта открыли Старый мост через Обь

Новости

Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
Власти Бурятии не будут объявлять дополнительные нерабочие дни 09:29
Путин проведет большую пресс-конференцию 09:17
В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом 09:17
В Алтайском крае введут QR-коды для посещений торговых центров 08:27
В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами 08:18
Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ 07:49
В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 07:47
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2 07:23
Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой 07:05
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
На Чукотке началась четвертая волна COVID-19 06:41
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 09:55
Рубрика: Власть

В Барнауле после капремонта открыли Старый мост через Обь

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 241(8592)
В Барнауле торжественно открыли автомобильный мост, находившийся в капитальном ремонте с 5 января прошлого года. Многие автомобилисты вздохнули с облегчением - появился выбор. Теперь в краевой центр, расположенный на левом берегу Оби, со стороны Новосибирска, Кемерова, Заринска и Бийска можно попасть и по Новому мосту, и по Старому, через который до кап-ремонта проходило шестнадцать межмуниципальных маршрутов регулярного сообщения, а интенсивность движения составляла до двадцати тысяч автомобилей в сутки.
В ходе работ строители уложили 370 металлических ортотропных плит. Фото: Росавтодор В ходе работ строители уложили 370 металлических ортотропных плит. Фото: Росавтодор
В ходе работ строители уложили 370 металлических ортотропных плит. Фото: Росавтодор

Дорожники говорят, что Старый мост, прозванный так горожанами, точнее было бы именовать Совмещенным. В 1915 году через Обь проложили железнодорожный мост. В 1959-м над одним из путей (если ехать из Барнаула - правым) построили автомобильную дорогу протяженностью 1 290 метров. За железнодорожную часть моста отвечает ОАО "РЖД", а автодорожная долгое время числилась на балансе городских коммунальщиков. И за шестьдесят лет эксплуатации ее ни разу не ремонтировали капитально. В первой половине 2010-х автомобильную артерию через Обь немного подлатали, но все понимали, что этого ремонта хватит ненадолго. Ситуация изменилась, когда осенью 2018 года автомобильная часть совмещенного моста попала на баланс ФКУ "УпрДор "Алтай", подведомственного Росавтодору.

На Чукотке построят аэромост через Анадырский лиман

В конце этого же года из федерального бюджета были выделены средства на разработку проектной документации. Тут и выяснилось, что железобетонные плиты проезжей части находятся в предаварийном состоянии, а балки и ригели промежуточных опор эстакад - и вовсе в аварийном. В 2019-м проектирование было завершено. 25 октября 2019 года ФКУ "Упрдор "Алтай" заключило государственный контракт № 73/19 на выполнение капитального ремонта на сумму один миллиард 45 миллионов рублей. Генподрядчиком стало Барнаульское ДСУ № 4.

Важный момент: чтобы начать капремонт, потребовалось скорректировать движение железнодорожного транспорта и закрыть Старый мост для всех транспортных средств почти на два года (ремонт планировали завершить к 20 ноября 2021 года). Для оперативного принятия решений пришлось налаживать тесное межведомственное взаимодействие между региональным минтрансом, упрдором "Алтай" и ЗАО "РЖД".

Фото: Андрей Никитенко / Азъ Град
Томский плотник построил мост по эскизу великого Леонардо

Образно про ремонт моста можно сказать коротко: бетон поменяли на металл. Пришлось убрать старые, изношенные железобетонные плиты проезжей части, а вместо них уложить 370 металлических ортотропных плит. Строители подсчитали: общий вес конструктивных элементов составил 2 189 тонн, площадь - 8 586 квадратных метров. Монтаж металлических плит проезжей части проводили от центра сооружения одновременно в обе стороны с помощью кран-балки.

Под проезжей частью моста для улавливания мусора и защиты железнодорожного пути задействовали железнодорожные платформы. На мостовое полотно площадью 9,3 тысячи квадратных метров был уложен мастичный асфальтобетон. Кроме того, смонтировано 180 балок пролетных строений, разобраны старые и установлены новые насадки опор, отремонтированы стойки этих опор, устроены деформационные швы, барьерные и перильные ограждения, обновлено освещение.

Ход работ осложняли три фактора: пандемийные ограничения, жесткие погодные условия (строители прошли испытание жаром, холодом и сыростью, которой тянуло с Оби), а также статус объекта стратегической важности с его особым пропускным режимом.

Между тем

Как сообщил корреспонденту "РГ" первый заместитель начальника ФКУ "Упрдор "Алтай" Сергей Гончар, выполненного капремонта хватит минимум на полвека. Однако возвращение в строй Совмещенного моста не решит кардинально проблему дорожных "тромбов" в Барнауле. Для организации ритмичного движения транспорта в краевом центре и на подъездах к нему нужен третий мост через Обь.

По мнению проектировщиков, лучше всего его строить в районе поселка Бельмесево. И от него прокладывать кольцевую дорогу, огибающую Барнаул. Это позволит разгрузить одну из главных транспортных артерий краевого центра - Павловский тракт, который каждый день "стоит" из-за автомобильных пробок. Идея красивая, но одному краевому бюджету ее, конечно, не потянуть. По предварительным расчетам, на возведение третьего моста понадобится около шестидесяти миллиардов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям