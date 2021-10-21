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21.10.2021 14:43
Рубрика: Экономика

В России появится еще одна особая экономическая зона

Текст: Василий Кошкин
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс" в Кемеровской области. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В чем отличие ОЭЗ от офшоров

Планируется, что на территории ОЭЗ в Топкинской муниципальном округе будут работать шесть якорных резидентов, которые намерены реализовать проекты с общим объемом инвестиций 10,5 млрд рублей.

Так, в регионе будут созданы предприятия по производству минеральной ваты, медицинских изделий и оборудования, бумажной упаковки из вторсырья для пищевых продуктов, диоксида углерода. Кроме того, будут созданы завод по производству твердых и полутвердых сыров и комплекс по сжижению природного газа.

Плаз предполагает создание порядка 350 новых рабочих мест.

Ранее правительственная комиссия по региональному развитию одобрила бюджетный инфраструктурный кредит Кемеровской области в размере 5,6 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей предназначены для развития инженерной и дорожной инфраструктуры на территории ОЭЗ "Кузбасс".

По словам замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, создание ОЭЗ будет способствовать привлечению инвестиций в регион и изменению структуры занятости.

ОЭЗ создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей, туризма и портовой инфраструктуры. Налог на прибыль для всех типов ОЭЗ составляет 2% в федеральный бюджет и от 0 до 13,5% в региональные бюджеты; налог на имущество - 0% на 10 лет; транспортный налог - до 0% по решению региона.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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