В селах Новосибирской области удвоится число проектов по благоустройству

В будущем году в Новосибирской области профинансируют 47 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Такое решение приняли в региональном минсельхозе, проведя отбор проектов для финансирования в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области".

Как отметили в правительстве области, в этом году заявки на конкурсный отбор подали из 17 районов региона, и число участников по сравнению с прошлым годом существенно выросло. Большая часть проектов - это создание зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. Кроме того, актуальным для жителей сел является обустройство тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, а также ремонт улично-дорожной сети и дворовых проездов. В качестве целей проектов также заявлены организация освещения территории, создание автомобильных парковок, площадок накопления ТКО, газонных и тротуарных ограждений, ливневых стоков, оформление фасадов муниципальных зданий, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников и другие.

В результате специальная комиссия отобрала 47 общественно значимых проектов по благоустройству (в 2021 году в регионе реализуется 23 таких проекта). Они будут реализованы в 13 районах области: Баганском, Здвинском, Карасукском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Тогучинском, Чановском, Черепановском, Чулымском. Проекты в 2022 году получат субсидии из областного и федерального бюджетов, общая сумма субсидий - более 46 миллионов рублей.