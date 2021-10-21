Премьер Осетии представил главе региона новую структуру правительства

Премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев во время рабочей встречи представил главе республики Сергею Меняйло новую структуру правительства региона. В высшем органе исполнительной власти планируется сократить число вице-премьеров, а ряд министерств, комитетов и управлений поменяют свои названия в результате изменения полномочий.

Докладывая Сергею Меняйло о новой структуре правительства региона, Борис Джанаев отметил, что предлагается уменьшить число заместителей председателя правительства с восьми до шести. Среди тех должностей, которые сохранятся в структуре, будут первый заместитель председателя правительства и заместитель председателя правительства - полномочный представитель при президенте РФ.

- В новой структуре планируется 14 министерств, семь комитетов, три службы и четыре управления, - пояснил премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев. - Учитывая сложную ситуацию с рядом объектов, которые строятся в рамках национальных проектов и федеральных программ, и необходимость завершить их качественно и в срок, предлагается приостановить ранее принятое решение об объединении министерства строительства и архитектуры с министерством ЖКХ. Однако предусмотрено присоединение к министерству строительства Комитета по архитектуре и градостроительству, что позволит сосредоточить в едином ведомстве все полномочия.

Председатель правительства республики также сказал, что предлагается преобразовать министерство по вопросам национальных отношений республики в министерство РСО-Алания по национальной политике и внешним связям. Также он предложил переименовать министерство сельского хозяйства и продовольствия с учетом основных целей его деятельности.

Кроме этого, премьер-министр предложил повысить статус управления по информационным технологиям, преобразовав его в Комитет цифрового развития. Помимо этого, будет изменено название созданного ранее Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре с учетом его направления и деятельности.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя предложенные изменения, отметил, что согласен почти со всеми, поскольку был в курсе разработки новой структуры правительства региона.

- Я с вами согласен, что на сегодняшний момент, пока мы не наверстаем отставание в строительстве, объединять минстрой и ЖКХ - временно - мы не будем, - сказал Сергей Меняйло во время встречи с Борисом Джанаевым. - Но в идеале, когда мы войдем в тот ритм, который должен быть, мы с вами понимаем, строительство и ЖКХ - области, которые пересекаются.

Также глава республики подчеркнул, что правительство региона должно быть органом власти, который направлен на развитие.

- Минэкономразвития сегодня не способно в полном объеме выполнить задачи, которые перед ним стоят. Поэтому предложение с точки зрения формирования министерства промышленности и инвестиций - правильное, - сказал Сергей Меняйло. - Я с вами полностью согласен, что количество вице-премьеров должно быть минимально необходимым для того, чтобы организовать работу, мы с вами об этом тоже уже говорили.

Обсуждая новую структуру правительства республики, глава Северной Осетии сделал два важных акцента. Первый - при подборе кандидатов он потребовал внимательно и принципиально смотреть на деловые качества людей. Второй - при назначении кандидатов на должности министров, заместителей министров и ниже привлекать на работу молодежь, поскольку чрезвычайна важна преемственность. Но как подчеркнул Сергей Меняйло, это "должны быть опытные руководители".