Премьер Осетии представил главе региона новую структуру правительства

Новости

Франция не выдала визы сотрудникам российского духовно-культурного центра 16:57
Земан лично подписал документ о созыве заседания нового парламента Чехии 16:49
Премьер-министр Грузии: Досрочное освобождение Саакашвили исключено 16:44
Госдума сэкономила на сотовой связи 16:43
Абрамченко поручила выяснить причины роста цен на пшеницу 16:39
Роспотребнадзор: Больной с новым штаммом AY.4.2 заражает 9 человек 16:39
Мужчина получил более трех лет колонии за поджог машины Росгвардии 16:37
Мишустин призвал делать прививки, чтобы сохранить здоровье 16:34
За 9 месяцев в Москве в ДТП с участием каршеринговых авто погибли 17 человек 16:24
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления 16:22
В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер на транспорте 16:21
Ученые предупредили о риске эпидемии почечной недостаточности 16:13
Перепись населения на госуслугах могут продлить до 14 ноября 16:10
Норильск станет первым городом с автоматическим контролем состояния воздуха 15:53
Умер клавишник "ДДТ" и солист "Синей птицы" Дмитрий Галицкий 15:48
В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков 15:42
Власти Москвы будут обсуждать с бизнесом введение дополнительных мер поддержки 15:41
Гол Винисиуса "Шахтеру" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов 15:36
На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе 15:24
На вотчине Деда Мороза выпал первый снег 15:19
В Самаре обнаружили склад незаконного оружия и боеприпасов 15:14
В Тюменской области не будут переносить каникулы из-за коронавируса 15:07
Большинство граждан проходят перепись населения онлайн 15:05
Россияне массово увольняются с крупных предприятий 15:04
В Африке выявили новую смертельно опасную для детей болезнь 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 15:56
Рубрика: Власть

Премьер Осетии представил главе региона новую структуру правительства

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев во время рабочей встречи представил главе республики Сергею Меняйло новую структуру правительства региона. В высшем органе исполнительной власти планируется сократить число вице-премьеров, а ряд министерств, комитетов и управлений поменяют свои названия в результате изменения полномочий.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Докладывая Сергею Меняйло о новой структуре правительства региона, Борис Джанаев отметил, что предлагается уменьшить число заместителей председателя правительства с восьми до шести. Среди тех должностей, которые сохранятся в структуре, будут первый заместитель председателя правительства и заместитель председателя правительства - полномочный представитель при президенте РФ.

Фото: Пресс-служба филиала Мариинского театра РСО - Алания
В Осетии Валерий Гергиев выступит на V Международном Кавказском фестивале

- В новой структуре планируется 14 министерств, семь комитетов, три службы и четыре управления, - пояснил премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев. - Учитывая сложную ситуацию с рядом объектов, которые строятся в рамках национальных проектов и федеральных программ, и необходимость завершить их качественно и в срок, предлагается приостановить ранее принятое решение об объединении министерства строительства и архитектуры с министерством ЖКХ. Однако предусмотрено присоединение к министерству строительства Комитета по архитектуре и градостроительству, что позволит сосредоточить в едином ведомстве все полномочия.

Председатель правительства республики также сказал, что предлагается преобразовать министерство по вопросам национальных отношений республики в министерство РСО-Алания по национальной политике и внешним связям. Также он предложил переименовать министерство сельского хозяйства и продовольствия с учетом основных целей его деятельности.

Кроме этого, премьер-министр предложил повысить статус управления по информационным технологиям, преобразовав его в Комитет цифрового развития. Помимо этого, будет изменено название созданного ранее Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре с учетом его направления и деятельности.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя предложенные изменения, отметил, что согласен почти со всеми, поскольку был в курсе разработки новой структуры правительства региона.

- Я с вами согласен, что на сегодняшний момент, пока мы не наверстаем отставание в строительстве, объединять минстрой и ЖКХ - временно - мы не будем, - сказал Сергей Меняйло во время встречи с Борисом Джанаевым. - Но в идеале, когда мы войдем в тот ритм, который должен быть, мы с вами понимаем, строительство и ЖКХ - области, которые пересекаются.

Также глава республики подчеркнул, что правительство региона должно быть органом власти, который направлен на развитие.

- Минэкономразвития сегодня не способно в полном объеме выполнить задачи, которые перед ним стоят. Поэтому предложение с точки зрения формирования министерства промышленности и инвестиций - правильное, - сказал Сергей Меняйло. - Я с вами полностью согласен, что количество вице-премьеров должно быть минимально необходимым для того, чтобы организовать работу, мы с вами об этом тоже уже говорили.

Обсуждая новую структуру правительства республики, глава Северной Осетии сделал два важных акцента. Первый - при подборе кандидатов он потребовал внимательно и принципиально смотреть на деловые качества людей. Второй - при назначении кандидатов на должности министров, заместителей министров и ниже привлекать на работу молодежь, поскольку чрезвычайна важна преемственность. Но как подчеркнул Сергей Меняйло, это "должны быть опытные руководители".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Северная Осетия - территория инвестиций

Главное сегодня

Песков рассказал о графике Путина в нерабочие дни
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления
На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
Перепись населения на госуслугах могут продлить до 14 ноября
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям