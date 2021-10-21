Из Нур-Султана до Вологды кружево доведет

Выставку знаменитого вологодского кружева презентовали в столице Казахстана - городе Нур-Султане. Она проходит в рамках Дней российской культуры в этой стране.

В Вологодской области надеются и на то, что уникальное кружево так понравятся жителям Казахстана, что они захотят побывать на Вологодчине. Туристам здесь всегда рады. Увидеть же и другие кружевные изделия, в том числе редкие и старинные, можно в Музее кружева, который является частью Вологодского государственного историко-художественного музея-заповедника.

Основу выставки составили современные кружевные изделия: панно, скатерти, салфетки, пелерины и манто, выполненные лучшими мастерами и художниками этого промысла. Одно из сюжетных панно называется "Святыни Вологды". Выставка дополнена фотографиями, которые демонстрируют современные кружевные экспонаты вологодских мастеров.

"Эти изделия могли бы носить модницы любой страны, - отметила на открытии выставки заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. - Вологодское кружево почитается и во Франции, и в Италии". У жителей Нур-Султана есть уникальная возможность освоить азы вологодского кружевоплетения, для желающих организуют мастер-классы.

Делают вологодские мастерицы и серьги, и броши, и салфетки. Части кружев используют и в одежде, декорируют им платья из льна, которые никогда не выходят из моды. Кружевные воротнички стоят от трех тысяч рублей, воротник-кокилье - немного подороже, а вот великолепная жилетка обойдется в 40 тысяч.