Какие направления для романтических поездок россияне выбрали в ноябре

Россияне активно бронируют жилье для романтического отдыха в ноябре. Продолжительность поездки на двоих составляет от двух до десяти суток. В среднем аренда жилья в межсезонье составляет от 1,6 и до 4,4 тысячи рублей в сутки, выяснили эксперты.

Самым популярным городом для романтических путешествий, по данным сервиса Tvil.ru, стала Ялта. В среднем сюда приезжают на восемь дней, аренда гостиничного номера стоит 1856 рублей за сутки. На втором месте Сочи, в ноябре здесь отдыхают в среднем неделю, за гостиницу постояльцы платят 2167 рублей.

Третье место в рейтинге занял Петербург. Продолжительность поездки в Северную столицу в ноябре составила пять дней, средний чек за гостиницу 2086 рублей. В Кисловодске влюбленные пары проводят по девять суток, за гостиницу платят 1699 рублей.

Самые длительные поездки в ноябре россияне планируют в Калининград. В столице Янтарного края туристы планируют пробыть в среднем по 10 дней, траты на гостиницу составят 1589 рублей в сутки, и это самая демократичная цена в рейтинге. Наиболее короткий отдых - в Ростове-на-Дону. Пары бронируют гостиницы здесь в среднем на сутки, средняя цена номера 1850 рублей.

Седьмое место в рейтинге занимает Москва. Романтичная поездка в столицу России длится в среднем три дня. Среди других городов рейтинга в Москве оказались самые высокие цены на гостиницы. В среднем за номер в отеле на двоих туристы заплатят 4358 рублей. На три дня влюбленные пары едут в Казань, плата за гостиницу составит 2955 рублей. 3500 рублей стоит номер на двоих во Владивостоке, в Приморский край туристы едут в среднем на четыре дня. А замыкает десятку самых популярных городов для романтичного отдыха Ярославль. Отели здесь бронируют в среднем на две ночи, плата составляет 1600 рублей.