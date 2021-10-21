Крупную авиакомпанию оштрафовали за нарушение эпидемиологического режима

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о наложении штрафа в сумме 200 тысяч рублей на авиакомпанию "Россия" за неисполнение требований санитарно-эпидемиологического режима.

Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, штраф 200 тысяч рублей - это минимальная планка, предусмотренная по данной статье КОАП. Суд принял такое решение, поскольку перевозчик был привлечен за подобное нарушение впервые.

Авиакомпания вину не признала. Ее представитель просил суд прекратить производство.

По закону у перевозчика будет 10 суток для обжалования решения.

Нарушение законодательства в обеспечении санитарно-эпидемиологического состояния было зафиксировано во время внеплановой проверки 9 сентября. В протоколе, который был рассмотрен на судебном заседании, отмечалось, что у авиакомпании не оказалось документов, подтверждающих проведение профилактической дезинфекции нескольких самолетов.

Кроме того, часть сотрудников наземной службы, осуществляющая дезинфекцию судов, не имела сертификатов о прохождении профессиональной подготовки и аттестации.