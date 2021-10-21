КС РФ разъяснил процедуру возмещения заработка после отмены приговора

Конституционный суд РФ разъяснил порядок истребования заработной платы, недополученной гражданином, который был незаконно или неправомерно привлечен к уголовной ответственности и реабилитирован. Нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ поставил под сомнение Евгений Пермяков из Московской области. Положения статей 135 и 138 УПК получили конституционно-правовое истолкование, но решения по его делу пересмотрены не будут. Соответствующее постановление КС РФ "Российская газета" публикует сегодня на 10-й странице.

В 2009 году Евгений Пермяков был осужден к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. Отсидев три года, мужчина добился отмены приговора за отсутствием состава преступления, и Московский областной суд признал за ним право на реабилитацию. Трудовые и пенсионные права несправедливо осужденного были восстановлены в полном объеме, он получил компенсацию имущественного вреда и возмещение средств за услуги адвоката. А вот заработную плату Пермякову возместили только с момента взятия под стражу до момента увольнения, а не до момента трудоустройства после освобождения, как хотел он сам.

В соответствии с записью в трудовой книжке мужчина уволился "по собственному желанию", хотя и отрицает это - мол, нет его подписи в приказе. Но добиться выплаты всей суммы так и не смог: суды указали, что вопрос не может быть рассмотрен в соответствии со статьей 135 УПК и подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства. А далее рассмотрение было прекращено, так как идентичное требование не может быть рассмотрено и по правилам уголовного, и по правилам гражданского процесса.

- В практике судов реабилитированным лицам восстанавливаются трудовые права и возмещается утраченный заработок, даже если на момент уголовного преследования они не работали, - указал Пермяков в обращении в КС. - Я на момент незаконного задержания работал, содержал беременную жену и несовершеннолетнего сына, но лишен такого права.

Судьи высшей юридической инстанции страны, вынося решение по этому делу, еще раз подчеркнули безусловную обязанность государства возместить вред, причиненный гражданину незаконными действиями или бездействием органов власти. Соответствующие процедуры содержит глава 18 УПК РФ, положения которой сформулированы таким образом, чтобы режим правовой защиты реабилитированных лиц максимально им благоприятствовал.

Вред, причиненный гражданину действиями или бездействием власти, должен быть возмещен

Примененные в деле Евгения Пермякова статьи 135 и 138, которые регламентируют возмещения имущественного вреда и восстановление иных прав реабилитированного, не противоречат Конституции, поскольку позволяют тому в порядке уголовного судопроизводства заявить требования о возмещении заработка, а судам оставить их без рассмотрения, если они сочтут рассмотрение такого требования более эффективным в рамках гражданского процесса.

- Из буквального смысла статьи 138 УПК следует, что реабилитированный после рассмотрения его требований в уголовно-процессуальном порядке вправе заявить их в порядке гражданского судопроизводства, - указал КС.