Мишустин: Еще 150 университетов присоединятся к программе студенческого туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Калининграде со студентами Балтийского федерального университет​​​а.

Один из вопросов, который был задан главе правительства, касался программы развития студенческого туризма. Ребят интересовало, будет ли она расширяться.

Мишустин сообщил, что в прошлом году в этой программе участвовало 20 вузов. А самыми популярными направлениями были Калининград и Крым. "В следующем году уже 150 университетов присоединятся к такому студенческому туризму", - сказал он. При этом Мишустин отметил, что нужно учитывать ситуацию с коронавирусом. "Эпидемиологическая ситуация должна быть в этом смысле контролируемой", - сказал он.