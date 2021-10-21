Мишустин пообещал поддержку отечественным производителям в Калининграде

Новые студенческие маршруты, международная Олимпиада по философии и деньги на университетский кампус - премьер-министр Михаил Мишустин посетил в четверг Калининград и на один день погрузился в студенческую жизнь, а также оценил новейшие разработки предприятия по сборке кранов и пообещал поддержку отечественных микросхем для "умных" счетчиков.

Свою рабочую поездку Мишустин начал с посещения одного из старейших предприятий региона - завода кранов "Балткран". Премьер-министру показали кабину крана с автоматизированным управлением, где все работы производятся без оператора, его участие необходимо только при окончательной погрузке контейнера. "Очень чистый, светлый завод", - оценил Мишустин. "Можно совет? Сделайте чуть-чуть повеселее здесь", - сказал он.

Мишустин также вспомнил, как в Налоговой службе создавался центр обработки данных. "Там все было хорошо! Только серые унылые стены и непокрашенный бетон создавали грустное настроение замечательным сотрудникам с веселыми глазами", - рассказал он. Мишустин предложил что-то придумать, чтобы украсить интерьеры предприятия. "Может, вы придумаете что? Детские рисунки, например. Это ни в коем случае не поручение, просто делюсь с вами идеей", - сказал глава правительства.

Премьер также посетил Балтийский федеральный университет имени И. Канта, где пообщался со студентами.

В ходе беседы ребята спросили у Мишустина, будет ли развиваться набравшая популярность программа студенческого туризма, которая позволяла им становиться гидами, развивать туристические маршруты. Премьер сообщил, что в прошлом году в этой программе участвовало 20 вузов. А самыми популярными направлениями были Калининград и Крым. "В следующем году 150 уже университетов присоединятся к такому туризму студенческому", - сказал он. При этом Мишустин отметил, что нужно учитывать ситуацию с коронавирусом. "Эпидемиологическая ситуация должна быть в этом смысле контролируемой", - сказал он.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Другой вопрос касался возможности одновременно получить три диплома, благодаря сетевому образованию. Студентка 2-го курса магистратуры Института физико-математических наук и информационных технологий Анна Бугаева рассказала Мишустину, что нынешняя система образования позволяет студентам учиться и получать практику в нескольких вузах. По сути, по ее словам, в данный момент она проходит обучение сразу в трех вузах. : "Смогу ли я сразу получить три диплома?" - спросила девушка. Премьер признался, что у него, как у потенциального работодателя предоставление соискателем трех дипломов сразу после магистратуры вызывает вопросы.

"Я скажу честно. В свое время, когда мы учились, это было невозможно. Наверное, мы могли бы посещать программы или сетевые курсы других институтов или университетов, но если бы в серьезном институте, университете, а уверен абсолютно, в Калининградском университете вы серьезно учитесь, то очень сложно параллельно полноценно получить какое-то образование, даже смежное", - заметил он.

При этом Мишустин заметил что нужно формализовать процесс выдачу документов, подтверждающих, что студент обучается на сетевой программе. Премьер сообщил, что попросит профессионалов, в том числе из министерства науки и высшего образования, руководителей вузов составить методологические подходы, для того чтобы впоследствии это было закреплено законодательно.

Еще один вопрос касался возможности упрощения цифровизации подтверждения в РФ иностранных дипломов. "Есть иностранные студенты, которые получили основное образование у себя на родине, допустим, в Латвии или Белоруссии, приехали к нам учиться в магистратуре или аспирантуре, но получается, что для подтверждения диплома, полученного у себя на родине, им нужно ехать в Москву либо отправлять документ с курьером", - рассказал о проблеме один из студентов. Мишустин в ответ заявил, что полностью цифровизировать процесс подтверждения в России иностранных дипломов сложно, но сообщил, что поручит ведомствам рассмотреть вопрос о максимальном упрощении этого процесса. "Россия занимает лидирующие позиции в области образования и аккуратно относится к подобного рода признаниям, поэтому необходимо соблюдать все процедуры и правила, которые устанавливает министерство науки и высшего образования", - сказал он.

В ходе разговора с ректором Балтийского университета Мишустин поддержал идею организации международной олимпиады по философии в честь юбилея Иммануила Канта, который будет отмечаться в 2024 году. Он поручил Минобрнауки совместно с властями Калининграда и руководством БФУ проработать вопрос организации такой олимпиады с международным статусом. "Почему нет? Если страны поддержат, мне кажется, это правильно", - сказал Мишустин. Он также уточнил у министра и у ректора, существуют ли вообще международные олимпиады по философии. Собеседники ответили, что таких конкурсов нет. "Почему? Считается, что философия, что, размывчатый предмет? Нет, там есть очень четкие параметры, по которым можно такую олимпиаду сделать", - отметил Мишустин.

Осматривая университет, Мишустин также ознакомился с макетом нового кампуса, который скоро должен быть построен. "Потрясающе, город в городе, так красиво. Честно говоря, мне очень нравится", - оценил Мишустин. Он добавил, что проект не "вычурный" и органично впишется в пространство университета.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер поздравил университет с победой проекта в конкурсе, который был организован Министерством науки и высшего образования. Всего на конкурс поступило 27 заявок.

Мишустин напомнил, что ранее среди российских вузов были отобраны восемь лучших заявок на строительство университетских кампусов мирового уровня. "Я всем ректорам победивших восьми университетов говорю: будьте лидерами. Сделайте эти кампусы качественно, будем радоваться", - заключил премьер. "Ребята должны сюда хотеть" - также сказал он.

Кроме того Мишустин рассказал, что за Калиниград болел лично президент России Владимир Путин и спрашивал об итогах конкурса. Теперь, по словам премьера, задача региональных властей со следующего года начинать создание кампуса и проводить все работы качественно. Уже на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, Мишустин заверил что регион получит федеральную поддержку на создание нового студенческого кампуса. "Средства федерального бюджета в 2022 году у вас будут. Это уже вопрос решенный", - пообещал он.

В Калининграде Мишустину также презентовали продукцию предприятий инновационного кластера радиоэлектронной промышленности "Технополис GS". Премьер посмотрел образцы микросхем для интеллектуальных приборов учета. Их разработчики заявили, что готовы к серийному производству своей продукции и попросили главу правительства поддержать использование российских микросхем в интеллектуальных приборах учета с июля следующего года. "Это поручение мы запишем, и обязательно будем поддерживать. Что касается сроков - считаю, что они должны быть конечными. Сдвигать это бесконечно невозможно. И я считаю, что приборы учета должны быть российскими", - подчеркнул Мишустин.

Непростая ситуация с коронавирусом была затронута в ходе встречи с губернатором Калининградской области.

"Ситуация непростая, ряд предложений мы вчера, вы знаете, озвучили, которые будут в стране реализованы, в том числе и соответствующая пауза в виде выходных дней", - сказал Мишустин и попросил Алиханова рассказать о ситуации со здравоохранением в регионе.

Калининградская область не является исключением, в регионе фиксируется рост заболеваемости ковидом, но ситуация с оказанием медицинской помощи остается стабильной, заверил глава субъекта. Премьер призвал жителей региона прививаться. "Это очень важно для семей, в том числе тех, кто проживает на территории Калининградской области, сохранить здоровье своих близких и свое собственное", - отмети он.