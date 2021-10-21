Мишустин посоветовал сделать интерьеры Балткрана "повеселее"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг приехал в Калининград, где посетил "Балткран". Глава правительства ознакомился с грузоподъемным оборудованием, которое производится на этом предприятии.

Мишустину показали кабину крана с автоматизированным управлением. Все работы на кране производятся без оператора, его участие необходимо только при окончательной погрузке контейнера.

Премьер также прошел по производственному цеху, где осмотрел сборочно-сварочный участок, участок механической обработки крупных конструкций, участок покраски.

"Очень чистый, светлый завод", - оценил Мишустин по итогам визита на завод.

"Можно совет? Сделайте чуть-чуть повеселее здесь", - добавил он.

Мишустин также вспомнил, как в Налоговой службе создавался центр обработки данных.

"Там все было хорошо! Только серые, унылые стены и непокрашенный бетон создавали грустное настроение замечательным сотрудникам с веселыми глазами", - рассказал он. Мишустин предложил что-то придумать, чтобы украсить интерьеры предприятия.

"Может, вы придумаете что? Детские рисунки, например. Это ни в коем случае не поручение, просто делюсь с вами идеей", - сказал глава правительства.

Отметим, что "Балткран" - одно из старейших предприятий региона. Завод занимается разработкой, в частности, конструированием, изготовлением и поставками сложного грузоподъемного оборудования для терминалов морских и речных портов, железнодорожных терминалов, а также платформ по добыче нефти, судов и судоверфей.