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21.10.2021 14:42
Рубрика: Власть

Мишустин посоветовал сделать интерьеры Балткрана "повеселее"

Текст: Айсель Герейханова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг приехал в Калининград, где посетил "Балткран". Глава правительства ознакомился с грузоподъемным оборудованием, которое производится на этом предприятии.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Мишустину показали кабину крана с автоматизированным управлением. Все работы на кране производятся без оператора, его участие необходимо только при окончательной погрузке контейнера.

Премьер также прошел по производственному цеху, где осмотрел сборочно-сварочный участок, участок механической обработки крупных конструкций, участок покраски.

"Очень чистый, светлый завод", - оценил Мишустин по итогам визита на завод.

"Можно совет? Сделайте чуть-чуть повеселее здесь", - добавил он.

Мишустин также вспомнил, как в Налоговой службе создавался центр обработки данных.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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"Там все было хорошо! Только серые, унылые стены и непокрашенный бетон создавали грустное настроение замечательным сотрудникам с веселыми глазами", - рассказал он. Мишустин предложил что-то придумать, чтобы украсить интерьеры предприятия.

"Может, вы придумаете что? Детские рисунки, например. Это ни в коем случае не поручение, просто делюсь с вами идеей", - сказал глава правительства.

Отметим, что "Балткран" - одно из старейших предприятий региона. Завод занимается разработкой, в частности, конструированием, изготовлением и поставками сложного грузоподъемного оборудования для терминалов морских и речных портов, железнодорожных терминалов, а также платформ по добыче нефти, судов и судоверфей.

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